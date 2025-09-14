Задымление на судне в Петербурге произошло при сварочных работах

https://ria.ru/20250914/peterburg-2041834994.html

2025-09-14T14:29:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Задымление на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге произошло при производстве сварочных работ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований. "В 11.20 при производстве сварочных работ на судне под флагом Панамы, пришвартованном на 50-м причале, произошло задымление в районе крышки 4-го трюма судна. Работы производил член иностранной команды судна. Предварительно, задымление произошло по причине нагрева крышки трюма", - сообщил собеседник агентства.

