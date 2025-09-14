https://ria.ru/20250914/pensiya-2041765204.html

Россиянам рассказали, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россияне могут рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей при зарплате в 230 тысяч рублей и 53 годах стажа, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. "Чтобы получать на пенсии выплаты в 100 тысяч рублей, гражданин должен накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. В год максимум можно заработать 10 – при заработной плате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32", - сказал Никитин. Депутат также напомнил, что высокие выплаты также доступны отдельным категориям россиян. "Например, военнослужащий с выслугой порядка 35 лет сможет получать максимум 85% от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и ежемесячной надбавки за выслугу лет. То есть, чтобы пенсия была 100 тысяч рублей, нужно иметь довольствие от 120 тысяч рублей в месяц — как, например, контрактники, летчики-испытатели, космонавты. У некоторых Героев РФ пенсия составляет 100 тысяч рублей и выше с учётом всех льгот", - объяснил политик. Никитин также добавил, что граждане могут самостоятельно позаботиться о достойном старении. "Если делать отчисления в негосударственные фонды с 30 лет по 5 тысяч рублей ежемесячно и перевести на счет 100 тысяч рублей как первоначальный взнос, то с момента выхода на пенсию ежемесячная доплата составит примерно 40 тысяч рублей на протяжении 10 лет. Таким образом, если накопить около 300 баллов ИПК, то в сумме получится примерно 100 тысяч рублей", - сказал парламентарий.

