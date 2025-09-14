https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041859333.html

Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье

Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье - РИА Новости, 14.09.2025

Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье

Избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями и источниками питания с учетом угрозы обстрелов, сообщила председатель ЦИК России Элла... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:19:00+03:00

2025-09-14T16:19:00+03:00

2025-09-14T16:27:00+03:00

единый день голосования — 2025

общество

россия

республика коми

севастополь

элла памфилова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями и источниками питания с учетом угрозы обстрелов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова."В приграничных регионах с учетом интенсивности и угрозы прилетов, налетов и прочего у нас оснащены все участки резервными помещениями, резервными источниками питания. Хорошо разработаны схемы и отлажена система эвакуации", - сказала она в информационном центре ЦИК России.Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html

https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041618945.html

россия

республика коми

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, общество, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова