Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье
Памфилова: избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями и источниками питания с учетом угрозы обстрелов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В приграничных регионах с учетом интенсивности и угрозы прилетов, налетов и прочего у нас оснащены все участки резервными помещениями, резервными источниками питания. Хорошо разработаны схемы и отлажена система эвакуации", - сказала она в информационном центре ЦИК России.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
