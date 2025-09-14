Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 14.09.2025 (обновлено: 16:27 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041859333.html
Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье
Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье
Избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями и источниками питания с учетом угрозы обстрелов, сообщила председатель ЦИК России Элла... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:19:00+03:00
2025-09-14T16:27:00+03:00
единый день голосования — 2025
общество
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями и источниками питания с учетом угрозы обстрелов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова."В приграничных регионах с учетом интенсивности и угрозы прилетов, налетов и прочего у нас оснащены все участки резервными помещениями, резервными источниками питания. Хорошо разработаны схемы и отлажена система эвакуации", - сказала она в информационном центре ЦИК России.Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html
https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041618945.html
россия
республика коми
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2025, общество, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова
Единый день голосования — 2025, Общество, Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова
Памфилова рассказала об условиях на избирательных участках в приграничье

Памфилова: избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки в приграничье оснащены резервными помещениями и источниками питания с учетом угрозы обстрелов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В приграничных регионах с учетом интенсивности и угрозы прилетов, налетов и прочего у нас оснащены все участки резервными помещениями, резервными источниками питания. Хорошо разработаны схемы и отлажена система эвакуации", - сказала она в информационном центре ЦИК России.
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Как прошел единый день голосования
Вчера, 16:05
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В "Единой России" оценили итоги первого дня ЕДГ-2025
13 сентября, 10:10
 
Единый день голосования — 2025ОбществоРоссияРеспублика КомиСевастопольЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала