Памфилова рассказала о фейке об охране участков в Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
12:46 14.09.2025 (обновлено: 13:47 14.09.2025)
Памфилова рассказала о фейке об охране участков в Курской области
Памфилова рассказала о фейке об охране участков в Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала о фейке об охране участков в Курской области
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о фейковом видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов якобы сообщает о том, что "Ахмат" будет... РИА Новости, 14.09.2025
происшествия
россия
курская область
республика коми
элла памфилова
апти алаудинов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о фейковом видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов якобы сообщает о том, что "Ахмат" будет охранять избирательные участки в Курской области. "Распространяется, видимо, такой дипфейк. Апти Алаудинов не делал таких заявлений. Кроме того, в регионе активно распространяются фейки в отношении кандидата на должность главы региона, они также оперативно отрабатываются", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Ранее в оперативном штабе Курской области сообщили, что видеоролик о том, что в связи с провокациями в курском приграничье спецназ "Ахмат" будет охранять избирательные участки, является фейковым и сгенерированным через нейросети. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
происшествия, россия, курская область, республика коми, элла памфилова, апти алаудинов
Происшествия, Россия, Курская область, Республика Коми, Элла Памфилова, Апти Алаудинов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о фейковом видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов якобы сообщает о том, что "Ахмат" будет охранять избирательные участки в Курской области.
"Распространяется, видимо, такой дипфейк. Апти Алаудинов не делал таких заявлений. Кроме того, в регионе активно распространяются фейки в отношении кандидата на должность главы региона, они также оперативно отрабатываются", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Ранее в оперативном штабе Курской области сообщили, что видеоролик о том, что в связи с провокациями в курском приграничье спецназ "Ахмат" будет охранять избирательные участки, является фейковым и сгенерированным через нейросети.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
