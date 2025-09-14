https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041827624.html

Памфилова рассказала о фейке об охране участков в Курской области

Памфилова рассказала о фейке об охране участков в Курской области - РИА Новости, 14.09.2025

Памфилова рассказала о фейке об охране участков в Курской области

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о фейковом видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов якобы сообщает о том, что "Ахмат" будет... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T12:46:00+03:00

2025-09-14T12:46:00+03:00

2025-09-14T13:47:00+03:00

происшествия

россия

курская область

республика коми

элла памфилова

апти алаудинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о фейковом видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов якобы сообщает о том, что "Ахмат" будет охранять избирательные участки в Курской области. "Распространяется, видимо, такой дипфейк. Апти Алаудинов не делал таких заявлений. Кроме того, в регионе активно распространяются фейки в отношении кандидата на должность главы региона, они также оперативно отрабатываются", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Ранее в оперативном штабе Курской области сообщили, что видеоролик о том, что в связи с провокациями в курском приграничье спецназ "Ахмат" будет охранять избирательные участки, является фейковым и сгенерированным через нейросети. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041796902.html

https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041806066.html

россия

курская область

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, республика коми, элла памфилова, апти алаудинов