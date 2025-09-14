Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о работе над прозрачностью выборов - РИА Новости, 14.09.2025
12:16 14.09.2025
Памфилова рассказала о работе над прозрачностью выборов
Центральная избирательная комиссия России в последние годы много работала над тем, чтобы сделать выборы в стране максимально открытыми и прозрачными, сообщила...
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в последние годы много работала над тем, чтобы сделать выборы в стране максимально открытыми и прозрачными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Глава ЦИК России сообщила, что на Западе идет системная работа для того, чтобы дискредитировать российские выборы. "Мы за эти годы очень много сделали для того, чтобы изменить ситуацию, мы работали на то, чтобы сделать систему максимально открытой прозрачной. Для нас главный критерий - уровень доверия наших избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы". В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
2025
политика, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в последние годы много работала над тем, чтобы сделать выборы в стране максимально открытыми и прозрачными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК России сообщила, что на Западе идет системная работа для того, чтобы дискредитировать российские выборы.
"Мы за эти годы очень много сделали для того, чтобы изменить ситуацию, мы работали на то, чтобы сделать систему максимально открытой прозрачной. Для нас главный критерий - уровень доверия наших избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы".
В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
