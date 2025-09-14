Памфилова рассказала о работе над прозрачностью выборов
Памфилова: ЦИК много работал, чтобы сделать выборы открытыми и прозрачными
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в последние годы много работала над тем, чтобы сделать выборы в стране максимально открытыми и прозрачными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК России сообщила, что на Западе идет системная работа для того, чтобы дискредитировать российские выборы.
"Мы за эти годы очень много сделали для того, чтобы изменить ситуацию, мы работали на то, чтобы сделать систему максимально открытой прозрачной. Для нас главный критерий - уровень доверия наших избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в ходе дискуссии "Молодежь и выборы".
В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.