Памфилова рассказала о фейке с якобы вбросом бюллетеней на Кубани

Памфилова сообщила о фейке про вброс бюллетеней до открытия участков в Лабинске
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о фейке про якобы вброс бюллетеней в Краснодарском крае.
"Вот фейк: на избирательном участке № 2907 в Лабинске (Краснодарский край - ред.) якобы бюллетени были вброшены еще до открытия. Якобы свидетельствующий об этом документ распространяют в соцсетях. Самое интересное, что авторы фейка просто публикуют изображение акта о готовности к работе оборудования на избирательном участке, о чем написано и в заголовке прилагаемого документа "Результаты тестирования сканеров", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Памфилова напомнила, что для обработки участка согласно процедуре необходимо провести тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней, после чего подписывается соответствующий документ, который в виде фейка пытаются выдать за результаты голосования.
"Первоисточником фейка стал кандидат губернатора Краснодарского края от одной уважаемой партии", - добавила Панфилова.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.