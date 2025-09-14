https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041802312.html

Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени

2025-09-14T10:50:00+03:00

общество

россия

элла памфилова

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети. Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что специально не заводит личный Telegram-канал, поскольку от ее имени в сети распространяют фейки. "Потому что от моего имени тоже очень много чего распространяется, чтобы взрывать систему изнутри", - пояснила Памфилова.

россия

