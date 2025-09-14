https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041802312.html
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:50:00+03:00
2025-09-14T10:50:00+03:00
2025-09-14T10:50:00+03:00
общество
россия
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети. Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что специально не заводит личный Telegram-канал, поскольку от ее имени в сети распространяют фейки. "Потому что от моего имени тоже очень много чего распространяется, чтобы взрывать систему изнутри", - пояснила Памфилова.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041796268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Общество, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени
Памфилова заявила, что от ее имени в сети распространяют множество фейков