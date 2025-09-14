Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени - РИА Новости, 14.09.2025
10:50 14.09.2025
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети. Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что специально не заводит личный Telegram-канал, поскольку от ее имени в сети распространяют фейки. "Потому что от моего имени тоже очень много чего распространяется, чтобы взрывать систему изнутри", - пояснила Памфилова.
общество, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Общество, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети.
Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что специально не заводит личный Telegram-канал, поскольку от ее имени в сети распространяют фейки.
"Потому что от моего имени тоже очень много чего распространяется, чтобы взрывать систему изнутри", - пояснила Памфилова.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК
ОбществоРоссияЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования — 2025
 
 
