Памфилова рассказала о дистанционном голосовании
Памфилова: более 1,4 миллиона человек уже проголосовали дистанционно
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1,4 миллионов человек уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовало уже более 1 миллиона 471 тысячи человек, что составляет более 85% от тех, кто подал заявление на голосование по ДЭГу", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.