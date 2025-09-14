https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041796902.html

Памфилова рассказала о дистанционном голосовании

Памфилова рассказала о дистанционном голосовании - РИА Новости, 14.09.2025

Памфилова рассказала о дистанционном голосовании

Более 1,4 миллионов человек уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T10:13:00+03:00

2025-09-14T10:13:00+03:00

2025-09-14T10:20:00+03:00

политика

элла памфилова

россия

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1,4 миллионов человек уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2025 дистанционно, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовало уже более 1 миллиона 471 тысячи человек, что составляет более 85% от тех, кто подал заявление на голосование по ДЭГу", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/moskva-2041790749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, россия, единый день голосования — 2025