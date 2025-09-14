Рейтинг@Mail.ru
Страны ОИС и ЛАГ высказались о выселении палестинцев из Газы
23:08 14.09.2025
Страны ОИС и ЛАГ высказались о выселении палестинцев из Газы
Страны ОИС и ЛАГ высказались о выселении палестинцев из Газы
Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении... РИА Новости, 14.09.2025
в мире
доха
израиль
каир (город)
лига арабских государств
КАИР, 14 сен – РИА Новости. Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе. "Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных территорий 1967 года под каким-либо предлогом… Мы также подчеркиваем необходимость реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе 15 сентября в ответ на атаку Израиля. Страны ОИС и ЛАГ также призвали международных доноров оказать необходимую поддержку в этом процессе, а также принять участие в конференции по восстановлению Газы, которая пройдет в Каире после достижения прекращения огня в анклаве.
доха
израиль
каир (город)
в мире, доха, израиль, каир (город), лига арабских государств
В мире, Доха, Израиль, Каир (город), Лига арабских государств
Страны ОИС и ЛАГ высказались о выселении палестинцев из Газы

Лидеры арабских и исламских стран отвергли выселение палестинцев из Газы

Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
КАИР, 14 сен – РИА Новости. Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе.
"Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных территорий 1967 года под каким-либо предлогом… Мы также подчеркиваем необходимость реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе 15 сентября в ответ на атаку Израиля.
Страны ОИС и ЛАГ также призвали международных доноров оказать необходимую поддержку в этом процессе, а также принять участие в конференции по восстановлению Газы, которая пройдет в Каире после достижения прекращения огня в анклаве.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
