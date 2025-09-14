https://ria.ru/20250914/palestina-2041923666.html
Страны ОИС и ЛАГ высказались о выселении палестинцев из Газы
КАИР, 14 сен – РИА Новости. Лидеры арабских и исламских стран категорически отвергают выселение палестинского народа и призывают международных доноров оказать поддержку в восстановлении сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе. "Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных территорий 1967 года под каким-либо предлогом… Мы также подчеркиваем необходимость реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе 15 сентября в ответ на атаку Израиля. Страны ОИС и ЛАГ также призвали международных доноров оказать необходимую поддержку в этом процессе, а также принять участие в конференции по восстановлению Газы, которая пройдет в Каире после достижения прекращения огня в анклаве.
