ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос

ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос - РИА Новости, 14.09.2025

ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос

14.09.2025

КАИР, 14 сен – РИА Новости. Мир на Ближнем Востоке не будет установлен путем игнорирования палестинского вопроса и нападения на посредников, прилагающих усилия для прекращения войны в секторе Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе. "Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе в понедельник в ответ на атаку Израиля. Страны ОИС и ЛАГ также призвали международное сообщество и Совбез ООН выполнить свои обязательства по прекращению оккупации Израилем палестинских территорий, а также установить для этого четкие временные рамки.

