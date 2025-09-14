Рейтинг@Mail.ru
ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/palestina-2041921063.html
ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос
ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос - РИА Новости, 14.09.2025
ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос
Мир на Ближнем Востоке не будет установлен путем игнорирования палестинского вопроса и нападения на посредников, прилагающих усилия для прекращения войны в... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:46:00+03:00
2025-09-14T22:46:00+03:00
в мире
ближний восток
доха
израиль
лига арабских государств
оон
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_523b9e3904207353a087ea7ab1bc6fb7.jpg
КАИР, 14 сен – РИА Новости. Мир на Ближнем Востоке не будет установлен путем игнорирования палестинского вопроса и нападения на посредников, прилагающих усилия для прекращения войны в секторе Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе. "Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе в понедельник в ответ на атаку Израиля. Страны ОИС и ЛАГ также призвали международное сообщество и Совбез ООН выполнить свои обязательства по прекращению оккупации Израилем палестинских территорий, а также установить для этого четкие временные рамки.
https://ria.ru/20250914/izrail-2041920903.html
ближний восток
доха
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c2109ae50cc02b1e9d1a0c0874ae614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, доха, израиль, лига арабских государств, оон, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Ближний Восток, Доха, Израиль, Лига арабских государств, ООН, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать палестинский вопрос

ОИС и ЛАГ призвали не игнорировать вопрос Палестины и нападения на посредников

© AP Photo / Yousef Al ZanounМомент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 14 сен – РИА Новости. Мир на Ближнем Востоке не будет установлен путем игнорирования палестинского вопроса и нападения на посредников, прилагающих усилия для прекращения войны в секторе Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе.
"Справедливый и устойчивый мир на Ближнем Востоке не будет достигнут путем игнорирования палестинского вопроса и прав палестинского народа, а также насилия и нападения на посредников. Напротив, он будет достигнут через соблюдение Арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюций", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе в понедельник в ответ на атаку Израиля.
Страны ОИС и ЛАГ также призвали международное сообщество и Совбез ООН выполнить свои обязательства по прекращению оккупации Израилем палестинских территорий, а также установить для этого четкие временные рамки.
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Дохийской декларации обвинили Израиль в подрыве мирных отношений
Вчера, 22:45
 
В миреБлижний ВостокДохаИзраильЛига арабских государствООНУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала