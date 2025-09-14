Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/ovchinskiy-2041543087.html
Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города
Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города - РИА Новости, 14.09.2025
Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города
В Москве свыше 30 городских строительных объектов украсили тематическими поздравлениям ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:50:00+03:00
2025-09-14T09:50:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве свыше 30 городских строительных объектов украсили тематическими поздравлениям ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В нем уточняется, что поздравления разместили на жилом комплексе на Лужнецкой набережной, здании Ленинградского вокзала, Международной академии хоккея имени Овечкина и других объектах."Этот проект – не просто праздничное украшение города, а важный символ единства горожан и строительного сообщества. Через поздравления мы показываем, что каждая стройка – это вклад в будущее нашей столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. Строительная отрасль Москвы работает над созданием современной, комфортной и вдохновляющей среды, и День города – прекрасный повод напомнить об этом каждому жителю", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Участниками акции стали свыше 30 девелоперов, добавляется в пресс-релизе.На строительных ограждениях "С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда", "С днем рождения, Москва! Строим город, который вдохновляет" и другие.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города

Овчинский: свыше 30 стройплощадок Москвы украсили поздравлениями к Дню города

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве свыше 30 городских строительных объектов украсили тематическими поздравлениям ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В нем уточняется, что поздравления разместили на жилом комплексе на Лужнецкой набережной, здании Ленинградского вокзала, Международной академии хоккея имени Овечкина и других объектах.
"Этот проект – не просто праздничное украшение города, а важный символ единства горожан и строительного сообщества. Через поздравления мы показываем, что каждая стройка – это вклад в будущее нашей столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. Строительная отрасль Москвы работает над созданием современной, комфортной и вдохновляющей среды, и День города – прекрасный повод напомнить об этом каждому жителю", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Участниками акции стали свыше 30 девелоперов, добавляется в пресс-релизе.
На строительных ограждениях "С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда", "С днем рождения, Москва! Строим город, который вдохновляет" и другие.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала