https://ria.ru/20250914/ovchinskiy-2041543087.html

Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города

Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города - РИА Новости, 14.09.2025

Овчинский: свыше 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города

В Москве свыше 30 городских строительных объектов украсили тематическими поздравлениям ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T09:50:00+03:00

2025-09-14T09:50:00+03:00

2025-09-14T09:50:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве свыше 30 городских строительных объектов украсили тематическими поздравлениям ко Дню города, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В нем уточняется, что поздравления разместили на жилом комплексе на Лужнецкой набережной, здании Ленинградского вокзала, Международной академии хоккея имени Овечкина и других объектах."Этот проект – не просто праздничное украшение города, а важный символ единства горожан и строительного сообщества. Через поздравления мы показываем, что каждая стройка – это вклад в будущее нашей столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. Строительная отрасль Москвы работает над созданием современной, комфортной и вдохновляющей среды, и День города – прекрасный повод напомнить об этом каждому жителю", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Участниками акции стали свыше 30 девелоперов, добавляется в пресс-релизе.На строительных ограждениях "С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда", "С днем рождения, Москва! Строим город, который вдохновляет" и другие.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский