В "Пулково" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.09.2025
06:14 14.09.2025
В "Пулково" сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть самолетов.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть самолетов.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
Артем КоренякоПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
