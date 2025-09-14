https://ria.ru/20250914/ogranicheniya-2041771600.html

В "Пулково" сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" шесть самолетов.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

