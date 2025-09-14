https://ria.ru/20250914/ogranicheniya-2041759230.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил официальный представитель.
