Боец рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ в Сумской области

КУРСК, 14 сен – РИА Новости. Подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВС РФ проводят комплексную зачистку укрепленных позиций ВСУ на сумском направлении, расширяя буферную зону, рассказал РИА Новости командир разведбата с позывным "Юстас". "Если подтверждается данное место, какое-то движение, после этого наносится массированное огневое поражение из различных средств - это артиллерия, БПЛА", — сказал командир. Он отметил, что противник использует заранее подготовленные укрепленные позиции с бревнами, несколькими накатами, бетонными плитами, а также приспосабливает подвалы разрушенных домов. "Для уничтожения глубоко эшелонированной обороны применяется поэтапный подход. Сначала для расчистки маскировки (листвы в лесополосах) по площадям применяются заряды "Молния" или артиллерия, это позволяет выявить точное расположение укрытий", - пояснил разведчик. Собеседник агентства уточнил, что после этого в ход идут FPV-дроны для точечных ударов и сбросовые БПЛА с термобарическими боеприпасами для поражения деревянных укреплений. Он уточнил, что также применяется корректируемая артиллерия для поражения наиболее защищенных целей. "Работа ведется по каждой цели до ее полного уничтожения, чтобы исключить повторное использование противником позиции",- подчеркнул "Юстас". Тактика, как пояснил комбат, включает многоэшелонную разведку и комбинированные удары артиллерией, FPV-дронами с термобарическими боеприпасами, а также удары БПЛА и армейской авиации до полного уничтожения целей, чтобы лишить противника возможности использовать укрытия вновь.
