Глава Чувашии заявил, что выборы в республике прошли без нарушений - РИА Новости, 14.09.2025
22:59 14.09.2025
Глава Чувашии заявил, что выборы в республике прошли без нарушений
политика
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
госдума рф
лдпр
единый день голосования — 2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Чувашии, где выбирали руководителя республики, прошла без нарушений и под общественным контролем, заявил действующий глава региона Олег Николаев. "Голосование в Чувашской республике завершилось, сейчас продолжается подсчет голосов. Выборы прошли конкурентно, организованно и без нарушений, под пристальным общественным контролем. Высокая активность жителей вновь подтвердила — людям небезразлично будущее республики, и они готовы участвовать в его формировании", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Центре общественного наблюдения, где работали представители СМИ, депутаты Госдумы и Госсовета, кандидаты, партии и общественные организации, постоянно поддерживалась связь с 1173 наблюдателями. Члены штаба общественного наблюдения посетили 90% избирательных участков и продолжают следить за подсчетом голосов. "Жители республики использовали своё конституционное право с ещё большей активностью, чем пять лет назад. Такое ответственное участие укрепляет демократические традиции и устремлённость региона в устойчивое будущее", - заявил Николаев. Он поблагодарил всех участников избирательной системы — избирателей, наблюдателей, политические партии и общественные организации — за сознательную и активную позицию, подчеркнув, что "открытость и совместная ответственность обеспечивают доверие и стабильность республики". По данным избиркома республики, явка избирателей на выборах главы Чувашии по состоянию на 18.00 часов 14 сентября составила 55,21%, среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 92,73%. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%. Выборы главы республики проходили в Чувашии с 12 по 14 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), Владимир Ильин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Максим Морозов ("Новые люди"), Владимир Савинов "Зеленые" и Константин Степанов (ЛДПР). Согласно данным ЦИК, после обработки 51,13% протоколов Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 76,31% голосов.
чувашская республика (чувашия)
политика, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), госдума рф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
