СМИ: Нетаньяху хочет узнать у Рубио позицию США по Палестине
09:20 14.09.2025
СМИ: Нетаньяху хочет узнать у Рубио позицию США по Палестине
в мире
израиль
сша
палестина
биньямин нетаньяху
марко рубио
дональд трамп
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет выяснить у госсекретаря США Марко Рубио, какой ответ Израиля на признание Палестины рядом западных стран были бы готовы одобрить Штаты, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. "Нетаньяху хочет выяснить у Рубио, как много пространства для маневра США готовы предоставить Израилю в плане ответа на признание палестинского государства, в особенности по вопросу аннексии Западного берега", - пишет портал. Отмечается, что Нетаньяху и Рубио 14 и 15 сентября обсудят возможность аннексии Израилем некоторых частей Западного берега в ответ на планируемое признание Палестины рядом западных стран в сентябре. По данным портала, Нетаньяху еще не принял окончательное решение и хочет понять в ходе встречи с Рубио, поддержит ли президент США Дональд Трамп аннексию Западного берега. Портал Axios 3 сентября сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел несколько обсуждений внутри израильского правительства о возможной аннексии Западного берега, однако решение пока не принято. Тогда израильские чиновники заявили порталу, что госсекретарь США Марко Рубио дал понять в ходе частных встреч, что не против аннексии Западного берега и администрация Трампа не будет ей препятствовать.
в мире, израиль, сша, палестина, биньямин нетаньяху, марко рубио, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, Дональд Трамп
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет выяснить у госсекретаря США Марко Рубио, какой ответ Израиля на признание Палестины рядом западных стран были бы готовы одобрить Штаты, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Нетаньяху хочет выяснить у Рубио, как много пространства для маневра США готовы предоставить Израилю в плане ответа на признание палестинского государства, в особенности по вопросу аннексии Западного берега", - пишет портал.
СМИ: Израиль не уведомил США заранее об ударах по лидерам ХАМАС
13 сентября, 07:19
СМИ: Израиль не уведомил США заранее об ударах по лидерам ХАМАС
13 сентября, 07:19
Отмечается, что Нетаньяху и Рубио 14 и 15 сентября обсудят возможность аннексии Израилем некоторых частей Западного берега в ответ на планируемое признание Палестины рядом западных стран в сентябре.
По данным портала, Нетаньяху еще не принял окончательное решение и хочет понять в ходе встречи с Рубио, поддержит ли президент США Дональд Трамп аннексию Западного берега.
Портал Axios 3 сентября сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел несколько обсуждений внутри израильского правительства о возможной аннексии Западного берега, однако решение пока не принято. Тогда израильские чиновники заявили порталу, что госсекретарь США Марко Рубио дал понять в ходе частных встреч, что не против аннексии Западного берега и администрация Трампа не будет ей препятствовать.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
