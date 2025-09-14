Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, кто втягивает НАТО в конфликт с Россией - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/nato-2041920211.html
На Западе раскрыли, кто втягивает НАТО в конфликт с Россией
На Западе раскрыли, кто втягивает НАТО в конфликт с Россией - РИА Новости, 14.09.2025
На Западе раскрыли, кто втягивает НАТО в конфликт с Россией
Владимир Зеленский использует инцидент с беспилотниками в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:43:00+03:00
2025-09-14T22:43:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
дональд туск
туомас малинен
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использует инцидент с беспилотниками в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт", — считает Малинен.По словам эксперта, уже больше года звучат предостережения о попытках таких операций со стороны режима Зеленского.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041694528.html
https://ria.ru/20250914/polsha-2041866054.html
https://ria.ru/20250914/polsha-2041880918.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, белоруссия, дональд туск, туомас малинен, евросоюз, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Туомас Малинен, Евросоюз, Владимир Зеленский, НАТО
На Западе раскрыли, кто втягивает НАТО в конфликт с Россией

Малинен: Зеленский пытается вовлечь НАТО в конфликт с РФ

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский использует инцидент с беспилотниками в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт", — считает Малинен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Скажем, что это русские". На Западе раскрыли план Зеленского
13 сентября, 17:28
По словам эксперта, уже больше года звучат предостережения о попытках таких операций со стороны режима Зеленского.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Польше вышли из себя после слов постпреда России в ООН
Вчера, 16:53
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Туск раскрыл, что случилось в Польше из-за России
Вчера, 18:09
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияДональд ТускТуомас МалиненЕвросоюзВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала