Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали около 600 домов в стиле неоклассицизма - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:40 14.09.2025 (обновлено: 15:02 16.09.2025)
https://ria.ru/20250914/moskva-2042235721.html
В Москве отремонтировали около 600 домов в стиле неоклассицизма
В Москве отремонтировали около 600 домов в стиле неоклассицизма - РИА Новости, 16.09.2025
В Москве отремонтировали около 600 домов в стиле неоклассицизма
Порядка 600 жилых домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-14T09:40:00+03:00
2025-09-16T15:02:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039390601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_816cae018961e22ab42b107f0b023ff8.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 600 жилых домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 600 домов, возведенных как в раннем (начало ХХ века), так и советском неоклассическом стиле", - говорится в сообщении. Отмечается, что индивидуально разработанные проекты направлены на сохранение исторического облика зданий; ремонт проводился на фасадах, крышах и в подвальных помещениях, также мастера обновили инженерные системы.
https://ria.ru/20250915/moskva-2042234622.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039390601_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_626f8de8fc1df05f94a894fb4965f5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве отремонтировали около 600 домов в стиле неоклассицизма

Более 600 домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРеставрация дома
Реставрация дома - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Реставрация дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 600 жилых домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 600 домов, возведенных как в раннем (начало ХХ века), так и советском неоклассическом стиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуально разработанные проекты направлены на сохранение исторического облика зданий; ремонт проводился на фасадах, крышах и в подвальных помещениях, также мастера обновили инженерные системы.
Ремонт фасада дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет
Вчера, 07:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала