В Москве отремонтировали около 600 домов в стиле неоклассицизма

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Порядка 600 жилых домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 600 домов, возведенных как в раннем (начало ХХ века), так и советском неоклассическом стиле", - говорится в сообщении. Отмечается, что индивидуально разработанные проекты направлены на сохранение исторического облика зданий; ремонт проводился на фасадах, крышах и в подвальных помещениях, также мастера обновили инженерные системы.

