В Москве подвели предварительные результаты выборов глав регионов

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ЦИК России подвели предварительные результаты выборов глав регионов на 14 экстерриториальных участках в Москве, следует из данных в информационном центре Центризбиркома. Так, после обработки результатов голосования на экстерриториальных участках в Москве, в Архангельской области лидирует Александр Цибульский с результатом в 55%. В Чувашской республике - Олег Николаев (52%), в Тамбовской области - Евгений Первышов (58%), в Севастополе - Михаил Развожаев (71%), в Свердловской области - Денис Паслер (53%), в Ростовской области - Юрий Слюсарь (64%), в Республике Коми - Ростислав Гольдштейн (56%), в Пермском крае - Дмитрий Махонин (63%). В Оренбургской области лидирует Евгений Солнцев (57%), в Иркутской области - Игорь Кобзев (56%), в Калужской области - Владислав Шапша (68%), в Камчатском крае - Владимир Солодов (58%). В Костромской области - Сергей Ситников (63%), в Краснодарском крае - Вениамин Кондратьев (61%). В Курской области лидирует Александр Хинштейн с результатом 82%. В Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко с результатом 53%. В Новгородской области лидирует Александр Дронов с результатом 54%. В Брянской области лидирует Александр Богомаз с результатом 68%. В Еврейской автономной области лидирует Мария Костюк с результатом 72%. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.

