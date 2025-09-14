https://ria.ru/20250914/moskva-2041898587.html

В Москве задержали участников конфликта со стрельбой

происшествия

москва

россия

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полицейские задержали двух мужчин и девушку, между которыми произошел конфликт со стрельбой из светошумового пистолета в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Отмечается, что в воскресенье на Производственной улице Москвы между двумя мужчинами и девушкой произошел бытовой конфликт. Один из его участников несколько раз выстрелил в воздух из светошумового пистолета. "Принятыми полицейскими мерами все участники, двое мужчин и девушка, задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД. Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. "Использованный в ходе конфликта светошумовой пистолет изъят", - добавили в пресс-службе.

москва

россия

2025

