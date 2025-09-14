Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/moskva-2041898587.html
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.09.2025
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой
Полицейские задержали двух мужчин и девушку, между которыми произошел конфликт со стрельбой из светошумового пистолета в Москве, никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:21:00+03:00
2025-09-14T20:21:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полицейские задержали двух мужчин и девушку, между которыми произошел конфликт со стрельбой из светошумового пистолета в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Отмечается, что в воскресенье на Производственной улице Москвы между двумя мужчинами и девушкой произошел бытовой конфликт. Один из его участников несколько раз выстрелил в воздух из светошумового пистолета. "Принятыми полицейскими мерами все участники, двое мужчин и девушка, задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД. Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. "Использованный в ходе конфликта светошумовой пистолет изъят", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041829445.html
https://ria.ru/20250913/peterburg-2041647081.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали участников конфликта со стрельбой

В Москве задержали участников конфликта со стрельбой из светошумового пистолета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полицейские задержали двух мужчин и девушку, между которыми произошел конфликт со стрельбой из светошумового пистолета в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что в воскресенье на Производственной улице Москвы между двумя мужчинами и девушкой произошел бытовой конфликт. Один из его участников несколько раз выстрелил в воздух из светошумового пистолета.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Неизвестный устроил стрельбу во Владивостоке
Вчера, 14:08
"Принятыми полицейскими мерами все участники, двое мужчин и девушка, задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД.
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет.
"Использованный в ходе конфликта светошумовой пистолет изъят", - добавили в пресс-службе.
Пистолет - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Петербурге девушка повредила машины, тренируясь в стрельбе из пневмата
13 сентября, 13:21
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала