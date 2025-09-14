Рейтинг@Mail.ru
Москалькова посетила избирательный участок на станции московского метро
16:33 14.09.2025
Москалькова посетила избирательный участок на станции московского метро
Москалькова посетила избирательный участок на станции московского метро
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила избирательный участок на станции метро "Курская" в Москве, на котором... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:33:00+03:00
2025-09-14T16:33:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
россия
москва
татьяна москалькова
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила избирательный участок на станции метро "Курская" в Москве, на котором проголосовали более 1 тысячи человек. "Я только что побывала на экстерриториальном участке в метро "Курская"... Только на курском экстерриториальном участке (на станции метро "Курская" - ред.) уже сегодня проголосовало более тысячи человек. Значит, этот инструмент работает, и он востребован", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
единый день голосования — 2025, политика, россия, москва, татьяна москалькова
Единый день голосования — 2025, Политика, Россия, Москва, Татьяна Москалькова
Москалькова посетила избирательный участок на станции московского метро

Москалькова посетила избирательный участок на станции метро "Курская" в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила избирательный участок на станции метро "Курская" в Москве, на котором проголосовали более 1 тысячи человек.
"Я только что побывала на экстерриториальном участке в метро "Курская"... Только на курском экстерриториальном участке (на станции метро "Курская" - ред.) уже сегодня проголосовало более тысячи человек. Значит, этот инструмент работает, и он востребован", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян
Вчера, 16:05
 
