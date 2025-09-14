https://ria.ru/20250914/moskalkova-2041861087.html

Москалькова посетила избирательный участок на станции московского метро

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила избирательный участок на станции метро "Курская" в Москве

единый день голосования — 2025

политика

россия

москва

татьяна москалькова

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что посетила избирательный участок на станции метро "Курская" в Москве, на котором проголосовали более 1 тысячи человек. "Я только что побывала на экстерриториальном участке в метро "Курская"... Только на курском экстерриториальном участке (на станции метро "Курская" - ред.) уже сегодня проголосовало более тысячи человек. Значит, этот инструмент работает, и он востребован", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

2025

