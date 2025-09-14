Москалькова рассказала о легитимности выборов в единый день голосования
Москалькова: легитимность выборов в единый день голосования обеспечена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Легитимность выборов в ЕДГ-2025 обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Активность выборов высокая, мы это видели сами на участках. Легитимность обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выберут депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходит в 81 регионе России.
