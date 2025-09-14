Москалькова рассказала о ходе выборов в пунктах временного размещения
Москалькова: в ПВР созданы все необходимые условия для голосования на выборах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Процесс голосования на выборах в пунктах временного размещения организован в полном соответствии с законодательством, для граждан созданы все необходимые условия, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Очень важно было, чтобы в пунктах временного размещения, где у нас сегодня еще достаточно большое количество людей, были созданы соответствующие условия. Лично выехали в Московскую, в Костромскую области, проверили, убедились, что люди имеют все возможности реализовать свое конституционное право", - сказала Москалькова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что крайне важно обеспечить гражданам возможность реализовать право избирать, в том числе, в закрытых учреждениях. По словам омбудсмена, её аппарат обладает необходимыми полномочиями для проверки условий голосования в следственных изоляторах и специализированных медицинских учреждениях.
"Мы заранее составили дорожную карту работы на этом направлении, и с удовлетворением хочу сказать, поблагодарить ФСИН, что они организуют эту работу на самом серьезном уровне, есть вся необходимая информационная... литература. Созданы все условия для того, чтобы люди пришли и проголосовали", - добавила Москалькова.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.