Шор обвинил Санду в возрождении фашизма в Молдавии

КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" своими действиями способствуют возрождению фашизма в республике, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Сегодня очень больно видеть, как стараниями режима Санду — партии "Действие и солидарность" фашизм возрождается. По всей Молдавии открывают памятники румынским оккупантам, неизвестные наносят свастику, оскверняют мемориалы — полиция бездействует. Нам запрещают носить георгиевские ленточки", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, власти открыто выражают симпатии румынского маршалу Иону Антонеску и продвигают учебник истории, обеляющий нацистских преступников. "Могут ли оставаться эти люди у власти в стране, где ужасы войны и сейчас помнят в каждой семье? Наш священный долг — сохранять правду о войне и людях, которые подарили нам сегодняшний день. Чтить предков и наше прошлое, уважать историю нашей Родины. Не давать власти сеять семена фашизма, помнить, к чему это приводит", - подчеркнул Шор. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

