Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии

Власти Молдавии намерены превратить экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка в политическое шоу перед парламентскими выборами, заявил его адвокат Лучиан Рогак. РИА Новости, 14.09.2025

КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Молдавии намерены превратить экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка в политическое шоу перед парламентскими выборами, заявил его адвокат Лучиан Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин принял решение о его экстрадиции, глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что предварительная дата возвращения олигарха на родину - 25 сентября. "Несмотря на заверения со стороны государственных органов, которые утверждают, что контролируют процесс экстрадиции моего клиента Владимира Плахотнюка, в последнее время мы получаем сигналы и сообщения, указывающие на то, что готовятся несколько провокаций, в результате которых экстрадиция Плахотнюка превратится в шоу, которое будет использовано в избирательных целях политической властью в Кишиневе", - заявил Рогак в соцсетях. Он уточнил со ссылкой на источники в министерстве юстиции Греции, что молдавская сторона рассматривает и другие даты экстрадиции, однако просит Афины публично заявить, что экстрадиция состоится 25 сентября. "Мы призываем Министерство внутренних дел и Генеральный инспекторат полиции, а также другие силовые структуры государства обеспечить, чтобы возвращение в страну господина Влада Плахотнюка происходило в соответствии с правовыми нормами, нормами здравого смысла и в сроки, установленные и официально объявленные властями. В наших интересах, чтобы… процесс экстрадиции был абсолютно прозрачным и лишенным каких-либо политических и электоральных провокаций", - подчеркнул Рогак. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

