https://ria.ru/20250914/moldavija-2041833001.html
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии - РИА Новости, 14.09.2025
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии
Власти Молдавии намерены превратить экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка в политическое шоу перед парламентскими выборами, заявил его адвокат Лучиан Рогак. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:00:00+03:00
2025-09-14T13:00:00+03:00
2025-09-14T14:20:00+03:00
в мире
молдавия
россия
греция
влад плахотнюк
владимир плахотнюк
ренато усатый
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580891720_0:88:2977:1763_1920x0_80_0_0_04441ef16122b4fe85d55215aa91a921.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Молдавии намерены превратить экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка в политическое шоу перед парламентскими выборами, заявил его адвокат Лучиан Рогак. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин принял решение о его экстрадиции, глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что предварительная дата возвращения олигарха на родину - 25 сентября. "Несмотря на заверения со стороны государственных органов, которые утверждают, что контролируют процесс экстрадиции моего клиента Владимира Плахотнюка, в последнее время мы получаем сигналы и сообщения, указывающие на то, что готовятся несколько провокаций, в результате которых экстрадиция Плахотнюка превратится в шоу, которое будет использовано в избирательных целях политической властью в Кишиневе", - заявил Рогак в соцсетях. Он уточнил со ссылкой на источники в министерстве юстиции Греции, что молдавская сторона рассматривает и другие даты экстрадиции, однако просит Афины публично заявить, что экстрадиция состоится 25 сентября. "Мы призываем Министерство внутренних дел и Генеральный инспекторат полиции, а также другие силовые структуры государства обеспечить, чтобы возвращение в страну господина Влада Плахотнюка происходило в соответствии с правовыми нормами, нормами здравого смысла и в сроки, установленные и официально объявленные властями. В наших интересах, чтобы… процесс экстрадиции был абсолютно прозрачным и лишенным каких-либо политических и электоральных провокаций", - подчеркнул Рогак. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250912/moldavija-2041504246.html
https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040687060.html
молдавия
россия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580891720_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_bf947a7c4923c69a39eb4e407ffe612b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, греция, влад плахотнюк, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Влад Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Интерпол
Адвокат Плахотнюка выступил с обвинением против властей Молдавии
Рогак: Молдавия хочет превратить экстрадицию Плахотнюка в политическое шоу
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Молдавии намерены превратить экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка в политическое шоу перед парламентскими выборами, заявил его адвокат Лучиан Рогак.
Пресс-служба полиции Молдавии
сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола
в Греции
о задержании Плахотнюка
, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции. Суд Афин
принял решение о его экстрадиции, глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что предварительная дата возвращения олигарха на родину - 25 сентября.
"Несмотря на заверения со стороны государственных органов, которые утверждают, что контролируют процесс экстрадиции моего клиента Владимира Плахотнюка, в последнее время мы получаем сигналы и сообщения, указывающие на то, что готовятся несколько провокаций, в результате которых экстрадиция Плахотнюка превратится в шоу, которое будет использовано в избирательных целях политической властью в Кишиневе", - заявил Рогак в соцсетях.
Он уточнил со ссылкой на источники в министерстве юстиции Греции, что молдавская сторона рассматривает и другие даты экстрадиции, однако просит Афины публично заявить, что экстрадиция состоится 25 сентября.
"Мы призываем Министерство внутренних дел и Генеральный инспекторат полиции, а также другие силовые структуры государства обеспечить, чтобы возвращение в страну господина Влада Плахотнюка происходило в соответствии с правовыми нормами, нормами здравого смысла и в сроки, установленные и официально объявленные властями. В наших интересах, чтобы… процесс экстрадиции был абсолютно прозрачным и лишенным каких-либо политических и электоральных провокаций", - подчеркнул Рогак.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы
заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России
более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому
по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе
несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.