Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 14.09.2025
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
23:28 14.09.2025
Минниханов поблагодарил жителей Татарстана за активную гражданскую позицию
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию и пообещал работать совместно со всеми конструктивными силами в интересах избирателей. Минниханов после закрытия избирательных участков посетил фестиваль-концерт "Всей семьей на выборы!", где обратился к жителям республики, а также записал видеокомментарий. "Очень высокая явка, я считаю, - более 75,6% избирателей. Даже в такую хорошую погоду, когда люди любят (выезжать на) природу, они пришли и свой гражданский долг исполнили", - сказал Минниханов. Он отметил, что в этом году республика сумела организовать проведение голосования для участников СВО - были открыты участки в ДНР, ЛНР и Херсонской области, также работал избирательный участок в Москве. Внутри республики, по его словам, каждый район очень серьезно отнесся к проведению выборов, было организовано много мероприятий, различных активностей для привлечения избирателей. "Я думаю, избиратели видят, что много позитивного в республике. Мы благодарим всех наших избирателей за позицию гражданскую. И благодарим представителей партий - все они конструктивные, в интересах избирателей. Мы и дальше будем со всеми вместе работать", - заключил Минниханов. Жители республики в воскресенье выбирали высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата регионального парламента в одном из округов. Согласно данным ЦИК РФ после обработки первых протоколов, Минниханов, выдвинутый "Единой Россией", лидирует на выборах главы республики с большим отрывом.
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов . Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию и пообещал работать совместно со всеми конструктивными силами в интересах избирателей.
Минниханов после закрытия избирательных участков посетил фестиваль-концерт "Всей семьей на выборы!", где обратился к жителям республики, а также записал видеокомментарий.
"Очень высокая явка, я считаю, - более 75,6% избирателей. Даже в такую хорошую погоду, когда люди любят (выезжать на) природу, они пришли и свой гражданский долг исполнили", - сказал Минниханов.
Он отметил, что в этом году республика сумела организовать проведение голосования для участников СВО - были открыты участки в ДНР, ЛНР и Херсонской области, также работал избирательный участок в Москве. Внутри республики, по его словам, каждый район очень серьезно отнесся к проведению выборов, было организовано много мероприятий, различных активностей для привлечения избирателей.
"Я думаю, избиратели видят, что много позитивного в республике. Мы благодарим всех наших избирателей за позицию гражданскую. И благодарим представителей партий - все они конструктивные, в интересах избирателей. Мы и дальше будем со всеми вместе работать", - заключил Минниханов.
Жители республики в воскресенье выбирали высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата регионального парламента в одном из округов.
Согласно данным ЦИК РФ после обработки первых протоколов, Минниханов, выдвинутый "Единой Россией", лидирует на выборах главы республики с большим отрывом.
 
