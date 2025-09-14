https://ria.ru/20250914/minnihanov-2041798773.html

Минниханов проголосовал на выборах главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах высшего должностного лица региона - раиса республики, передает корреспондент РИА Новости.

КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах высшего должностного лица региона - раиса республики, передает корреспондент РИА Новости. Минниханов пришел на избирательный участок №42 в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева - КАИ вместе с супругой Гульсиной. Согласно процедуре, чета Миннихановых, предъявив паспорта, получила бюллетени для голосования и проследовала в кабинки. Сделав свой выбор, Миннихановы опустили бюллетени в ящик и получили специальные браслеты и флаеры на вечерний концерт. Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

