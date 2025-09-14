Рейтинг@Mail.ru
Минниханов проголосовал на выборах главы Татарстана
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:26 14.09.2025
Минниханов проголосовал на выборах главы Татарстана
Минниханов проголосовал на выборах главы Татарстана - РИА Новости, 14.09.2025
Минниханов проголосовал на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах высшего должностного лица региона - раиса республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2025
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах высшего должностного лица региона - раиса республики, передает корреспондент РИА Новости. Минниханов пришел на избирательный участок №42 в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева - КАИ вместе с супругой Гульсиной. Согласно процедуре, чета Миннихановых, предъявив паспорта, получила бюллетени для голосования и проследовала в кабинки. Сделав свой выбор, Миннихановы опустили бюллетени в ящик и получили специальные браслеты и флаеры на вечерний концерт. Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
россия, республика коми, севастополь, рустам минниханов, виталий смирнов (почетный президент окр), лдпр, единая россия, кпрф
Республика Татарстан, Россия, Республика Коми, Севастополь, Рустам Минниханов, Виталий Смирнов (почетный президент ОКР), ЛДПР, Единая Россия, КПРФ
Минниханов проголосовал на выборах главы Татарстана

Минниханов вместе с супругой проголосовал на выборах главы Татарстана

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов проголосовал на выборах высшего должностного лица региона - раиса республики, передает корреспондент РИА Новости.
Минниханов пришел на избирательный участок №42 в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева - КАИ вместе с супругой Гульсиной.
Согласно процедуре, чета Миннихановых, предъявив паспорта, получила бюллетени для голосования и проследовала в кабинки. Сделав свой выбор, Миннихановы опустили бюллетени в ящик и получили специальные браслеты и флаеры на вечерний концерт.
Жители республики в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса Татарстана. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
