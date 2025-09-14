https://ria.ru/20250914/medvedev-2041911750.html
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России"
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал выполнение предвыборных обязательств ключевым фактором будущих побед "Единой России"."Исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором наших будущих побед. Именно на основе вот этой работы, на основе постоянных отчетов о том, что сделано… будет строиться и будущая кампания", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
