Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 14.09.2025 (обновлено: 21:36 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/medvedev-2041911750.html
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России"
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России"
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал выполнение предвыборных обязательств ключевым фактором будущих побед "Единой... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:34:00+03:00
2025-09-14T21:36:00+03:00
единая россия
дмитрий медведев
единый день голосования — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_595129a749180d5e3e9e0310d9c8756d.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал выполнение предвыборных обязательств ключевым фактором будущих побед "Единой России"."Исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором наших будущих побед. Именно на основе вот этой работы, на основе постоянных отчетов о том, что сделано… будет строиться и будущая кампания", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
https://ria.ru/20250914/medvedev-2041908244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_534274d11bc80b384ce92573036d7931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, дмитрий медведев, единый день голосования — 2025, россия
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Единый день голосования — 2025, Россия
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России"

Медведев назвал выполнение предвыборных обязательств ключевым фактором побед ЕР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал выполнение предвыборных обязательств ключевым фактором будущих побед "Единой России".
«
"Исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором наших будущих побед. Именно на основе вот этой работы, на основе постоянных отчетов о том, что сделано… будет строиться и будущая кампания", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах
Вчера, 21:14
 
Единая РоссияДмитрий МедведевЕдиный день голосования — 2025Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала