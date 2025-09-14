Рейтинг@Mail.ru
21:19 14.09.2025
Медведев оценил результат "Единой России" на выборах в Курской области
единый день голосования — 2025
политика
курская область
дмитрий медведев
единая россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал достойным результат ЕР на выборах в Курской области."Передайте еще раз от моего имени большое спасибо и всем жителям Курской области, и активу нашей партии. Результат достойный, будем работать дальше", - сказал Медведев.
курская область
единый день голосования — 2025, политика, курская область, дмитрий медведев, единая россия
Единый день голосования — 2025, Политика, Курская область, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал достойным результат ЕР на выборах в Курской области.
"Передайте еще раз от моего имени большое спасибо и всем жителям Курской области, и активу нашей партии. Результат достойный, будем работать дальше", - сказал Медведев.
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области
Единый день голосования — 2025ПолитикаКурская областьДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
