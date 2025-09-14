https://ria.ru/20250914/medvedev-2041909158.html
Медведев оценил результат "Единой России" на выборах в Курской области
2025-09-14T21:19:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал достойным результат ЕР на выборах в Курской области."Передайте еще раз от моего имени большое спасибо и всем жителям Курской области, и активу нашей партии. Результат достойный, будем работать дальше", - сказал Медведев.
