Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах
Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах
Кандидаты от партии "Единая Россия" выступили весьма достойно на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:14:00+03:00
2025-09-14T21:14:00+03:00
2025-09-14T21:21:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" выступили весьма достойно на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Первые результаты exit-poll, а также подсчета, который ведется в тех регионах, где избирательные участки закрылись раньше по понятным причинам, из-за разницы в часовых поясах, показывают, что наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно ", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
