Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах

Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах - РИА Новости, 14.09.2025

Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" выступили весьма достойно на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Первые результаты exit-poll, а также подсчета, который ведется в тех регионах, где избирательные участки закрылись раньше по понятным причинам, из-за разницы в часовых поясах, показывают, что наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно ", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.

