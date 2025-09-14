Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах
14.09.2025
Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах
Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" выступили весьма достойно на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Первые результаты exit-poll, а также подсчета, который ведется в тех регионах, где избирательные участки закрылись раньше по понятным причинам, из-за разницы в часовых поясах, показывают, что наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно ", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Медведев оценил выступление кандидатов от "Единой России" на выборах

Медведев: кандидаты от "Единой России" выступили весьма достойно на выборах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" выступили весьма достойно на выборах в единый день голосования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Первые результаты exit-poll, а также подсчета, который ведется в тех регионах, где избирательные участки закрылись раньше по понятным причинам, из-за разницы в часовых поясах, показывают, что наши кандидаты выступили весьма и весьма достойно ", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Медведев назвал голосование на выборах в Курской области актом мужества
