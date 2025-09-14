Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш
15:45 14.09.2025 (обновлено: 15:58 14.09.2025)
В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш
В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш
происшествия
ростовская область
азовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."11:49 мск, Кулешовка, камыш на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Как следует из релиза, в тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и 16 человек личного состава.На данный момент в ведомстве не уточнили, угрожает ли пожар жилым домам в этом населенном пункте.
ростовская область
азовский район
россия
происшествия, ростовская область, азовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Азовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш

МЧС: в селе Кулешовка загорелся камыш на площади 1,5 тысячи квадратов

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"11:49 мск, Кулешовка, камыш на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Как следует из релиза, в тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и 16 человек личного состава.
На данный момент в ведомстве не уточнили, угрожает ли пожар жилым домам в этом населенном пункте.
ПроисшествияРостовская областьАзовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
