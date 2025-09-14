https://ria.ru/20250914/mchs-2041851563.html

В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш

В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш

В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш

Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."11:49 мск, Кулешовка, камыш на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Как следует из релиза, в тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и 16 человек личного состава.На данный момент в ведомстве не уточнили, угрожает ли пожар жилым домам в этом населенном пункте.

