В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш
В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш - РИА Новости, 14.09.2025
В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш
Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны,...
2025-09-14T15:45:00+03:00
2025-09-14T15:45:00+03:00
2025-09-14T15:58:00+03:00
происшествия
ростовская область
азовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Камыш горит в селе Кулешовка в Азовском районе Ростовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат 16 человек и четыре автоцистерны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."11:49 мск, Кулешовка, камыш на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Как следует из релиза, в тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и 16 человек личного состава.На данный момент в ведомстве не уточнили, угрожает ли пожар жилым домам в этом населенном пункте.
ростовская область
азовский район
россия
В Ростовской области в селе Кулешовка загорелся камыш
МЧС: в селе Кулешовка загорелся камыш на площади 1,5 тысячи квадратов