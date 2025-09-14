https://ria.ru/20250914/makhonin-2041904843.html

Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 69,11 процента голосов

Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 69,11 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 69,11 процента голосов

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 69,11% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:49:00+03:00

2025-09-14T20:49:00+03:00

2025-09-14T20:57:00+03:00

политика

пермский край

цик рф

дмитрий махонин

единая россия

единый день голосования — 2025

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_0:185:3155:1960_1920x0_80_0_0_c611e2540287bf42fbf8507b459a8813.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 69,11% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,67% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ксения Айтакова (КПРФ) - 10,63%, третьим идет Олег Постников (ЛДПР)– 8,27% голосов, четвертым - Денис Шитов ("Новые люди") с 6,96%, пятой Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 3,49%.

https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, пермский край, цик рф, дмитрий махонин, единая россия, единый день голосования — 2025, кпрф