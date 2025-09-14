https://ria.ru/20250914/makhonin-2041904843.html
Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 69,11 процента голосов
Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 69,11 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 69,11 процента голосов
Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 69,11% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 69,11% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,67% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ксения Айтакова (КПРФ) - 10,63%, третьим идет Олег Постников (ЛДПР)– 8,27% голосов, четвертым - Денис Шитов ("Новые люди") с 6,96%, пятой Людмила Караваева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 3,49%.
Махонин лидирует на выборах главы Пермского края с 69,11 процента голосов
