16:39 14.09.2025 (обновлено: 16:47 14.09.2025)
В Мадриде при разборе завалов бара после взрыва нашли тело погибшего
В Мадриде при разборе завалов бара после взрыва нашли тело погибшего
в мире
мадрид
испания
МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Испанские пожарные нашли погибшего мужчину при разборе завалов бара Mis Tesoros в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, где днём ранее произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали 25 человек, передает в воскресенье экстренная служба Мадрида. "К 25 пострадавшим нужно добавить одну жертву. Это мужчина, обнаруженный этой ночью после новой поисковой операции пожарных с кинологическим подразделением полиции", - говорится в публикации службы в социальной сети X. По информации новостного агентства EFE, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё один - в тяжёлом, трое получили потенциально тяжёлые травмы, двадцать - лёгкие. Отмечается, что тело погибшего 52-летнего мужчины было найдено под завалами на глубине более полутора метров в разрушенном помещении бара. На месте происшествия продолжают работать подразделения пожарных Мадрида и муниципальной полиции, включая воздушную поддержку с дронами. В субботу сообщалось, что жителей домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас не пускают в квартиры из-за угрозы обрушения здания после мощного взрыва. Дом по адресу Manuel Maroto, 3 был полностью эвакуирован. Речь идёт о трёхэтажном блоке, где проживали 11 семей. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
мадрид
испания
Новости
© Getty Images / Europa Press News / Gustavo ValienteСпасатели работают на месте взрыва, произошедшего 13 сентября 2025 года в Мадриде, Испания
Спасатели работают на месте взрыва, произошедшего 13 сентября 2025 года в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Getty Images / Europa Press News / Gustavo Valiente
Спасатели работают на месте взрыва, произошедшего 13 сентября 2025 года в Мадриде, Испания
МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Испанские пожарные нашли погибшего мужчину при разборе завалов бара Mis Tesoros в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас, где днём ранее произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали 25 человек, передает в воскресенье экстренная служба Мадрида.
"К 25 пострадавшим нужно добавить одну жертву. Это мужчина, обнаруженный этой ночью после новой поисковой операции пожарных с кинологическим подразделением полиции", - говорится в публикации службы в социальной сети X.
Экстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Людей не пускают в квартиры после взрыва в Мадриде
13 сентября, 22:30
По информации новостного агентства EFE, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё один - в тяжёлом, трое получили потенциально тяжёлые травмы, двадцать - лёгкие. Отмечается, что тело погибшего 52-летнего мужчины было найдено под завалами на глубине более полутора метров в разрушенном помещении бара. На месте происшествия продолжают работать подразделения пожарных Мадрида и муниципальной полиции, включая воздушную поддержку с дронами.
В субботу сообщалось, что жителей домов в мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас не пускают в квартиры из-за угрозы обрушения здания после мощного взрыва. Дом по адресу Manuel Maroto, 3 был полностью эвакуирован. Речь идёт о трёхэтажном блоке, где проживали 11 семей.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Экстренные службы на месте взрыва в баре в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
При взрыве в Мадриде пострадали 25 человек
13 сентября, 21:55
 
