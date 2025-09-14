https://ria.ru/20250914/loren-2041460690.html

Секреты долголетия Софи Лорен: как она превратила жизнь в искусство

Секреты долголетия Софи Лорен: как она превратила жизнь в искусство

Фотографии 90-летней Софи Лорен вызвали бурю обсуждений. На пороге 91-летия кинодива предстала перед объективом без грима — такой, какая есть на самом деле... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Фотографии 90-летней Софи Лорен вызвали бурю обсуждений. На пороге 91-летия кинодива предстала перед объективом без грима — такой, какая есть на самом деле. Одни удивлялись, что великая актриса позволяет снимать себя в домашней одежде и без макияжа, другие восторгались ее ясным взглядом.Феномен не только в ее безусловном таланте и красоте, но и в умении сохранять активность и жизнелюбие даже в таком возрасте, который для многих кажется вообще недосягаемым. Что помогает ей оставаться символом женственности и силы духа, а заодно и образцом долголетия?Утро начинается не с кофеДля Софи Лорен интенсивная физическая активность всегда была естественной частью существования, а не модным трендом. Она неизменно подчеркивает: утро нужно начинать с движения, даже если кажется, что сил нет.Ее гимнастика проста, но регулярна. Лорен признавалась, что еще в молодости выработала привычку вставать рано и выполнять зарядку, а после прогулки по улице или саду чувствовать, как оживает весь организм.Даже после перелома шейки бедра, который актриса получила в 2023 году, она не отказалась от своей традиции. Реабилитация включала лечебную физкультуру, и Софи относилась к этому как к новой главе в жизни, а не как к ограничению.Лорен, вспоминает "Комсомольская правда", любила повторять, что дисциплина важнее любых косметических средств. Уже много лет она встает в шесть утра и ложится не позднее девяти вечера.На первый взгляд такой график может показаться слишком строгим, но именно он помогает сохранять силы. На протяжении всей карьеры режиссеры знали: работать с актрисой нужно в ее ритме.Ранний подъем дает ей возможность встретить день спокойно, без спешки и посвятить время себе. Сон она считает главным источником красоты, поэтому никогда не жертвует им ради шумных вечеринок.Без крайностейСофи Лорен всегда была далека от строгих диет. Она предпочитает простую еду, которую можно приготовить быстро и без изысков. В ее рационе много овощей, бобовых, риса и рыбы. Красное мясо почти исчезло с ее стола, а место консервантов и сладостей заняли натуральные продукты.Три приема пищи в день — золотое правило. Она не делает перекусов, чтобы не перегружать организм, и уверена: именно этот ритм помогает сохранить стройность. При этом актриса никогда не отказывала себе в удовольствии съесть тарелку любимой пасты с томатным соусом. Ее философия проста: еда должна приносить радость, но без излишеств.Лорен не скрывает, что секрет ее внешности — в правильном питьевом режиме. Она выпивает около восьми стаканов жидкости в день. В это количество входят и соки. Позволяет себе максимум одну чашку кофе в день. По ее словам, избыточный кофеин разрушает баланс организма и мешает коже сохранять свежесть.Настроение, которое формирует внешностьАктриса раньше курила, но в 50 лет решительно отказалась от этой привычки.С тех пор она убеждает окружающих в том, что отказ от сигарет способен изменить не только самочувствие, но и внешний вид. Лорен никогда не была поклонницей алкоголя. Для нее бокал вина — редкость, и то лишь в особых случаях.Она уверена, пишет "7 Дней", что истинная красота — это отражение внутреннего состояния. Морщины и возрастные изменения неизбежны, но выражение лица формируется нашими эмоциями. Если человек злится или постоянно недоволен, это заметно и с возрастом становится еще заметнее. Поэтому делает ставку на доброжелательность, чувство юмора и умение радоваться мелочам.Софи Лорен никогда не пыталась скрыть свой возраст. Она считает, что прожитые годы нужно принимать с благодарностью. Для нее возраст — это не цифра в паспорте, а состояние ума. Красота самопознания, уверенность и спокойствие ценнее, чем любая косметическая процедура. Эта философия помогла ей не потерять очарования, даже когда внешне она перестала соответствовать голливудским стандартам, напоминает Life.От Неаполя до ГолливудаЧтобы понять секреты, которыми делится с нами актриса, важно знать контекст — ее путь. Она родилась в 1934 году в пригороде Неаполя. Детство пришлось на войну: голод, бомбежки, нищета. Маленькая Софи росла застенчивой и худой девочкой.В 15 лет она впервые вышла на конкурс красоты и тогда же получила предложение сниматься в кино. Первые роли были скромными, но упорство и харизма привели ее на большие экраны. Настоящий прорыв случился в 50-е годы, когда она начала сниматься с Марчелло Мастроянни, Кларком Гейблом, Фрэнком Синатрой.В 1961 году Софи Лорен получила "Оскар" за роль в фильме "Чочара". Это была первая в истории премия, врученная за фильм не на английском языке. А Лорен — итальянская актриса из бедного Неаполя — покорила Голливуд.Софи Лорен почти всю жизнь прожила с продюсером Карло Понти. Их брак выдержал испытания временем, и именно в нем актриса находила опору. Она неоднократно говорила, что семья и любовь дают больше сил, чем любая карьера. У них двое сыновей, которые продолжают семейные традиции: один стал музыкантом, другой — режиссером.Влияние на моду и культуруЛорен стала символом итальянского стиля. Ее фигура с пышными формами ломала голливудские каноны, где ценились худоба и холодность. Миллионы женщин во всем мире вдохновлялись ее образом: платьями с открытыми плечами, прическами, чувственным макияжем. Даже сегодня дизайнеры называют ее музой, а фотографы отмечают ее умение держаться перед камерой.Ее долголетие складывается из простых вещей: движение, правильное питание, режим и умение радоваться жизни. А главное — из силы характера, которая помогает принимать себя и ценить каждый прожитый день.Сегодня, когда актрисе скоро исполнится 91 год, ее жизнь остается все такой же насыщенной и яркой. От бедности послевоенной Италии до красных дорожек Венецианского фестиваля — путь Софи Лорен напоминает, что настоящая красота рождается там, где есть уважение к себе и любовь к жизни.

