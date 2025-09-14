Рейтинг@Mail.ru
Семье погибшего в Ленинградской области машиниста тепловоза окажут помощь - РИА Новости, 14.09.2025
12:47 14.09.2025
Семье погибшего в Ленинградской области машиниста тепловоза окажут помощь
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
октябрьская железная дорога
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Семье погибшего машиниста тепловоза в Ленинградской области будет оказана необходимая помощь, сообщает Октябрьская железная дрога (ОЖД). Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой. "В результате происшествия на станции Семрино Октябрьской железной дороги погиб машинист локомотива. Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего и окажет всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, октябрьская железная дорога
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Октябрьская железная дорога
© Фото : соцсетиНа месте схода грузового стостава с порожними цистернами в Ленинградской области
На месте схода грузового стостава с порожними цистернами в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : соцсети
На месте схода грузового стостава с порожними цистернами в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Семье погибшего машиниста тепловоза в Ленинградской области будет оказана необходимая помощь, сообщает Октябрьская железная дрога (ОЖД).
Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой.
"В результате происшествия на станции Семрино Октябрьской железной дороги погиб машинист локомотива. Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего и окажет всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
Тепловоз, сошедший с рельсов возле станции Семрино в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб
