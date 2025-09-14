https://ria.ru/20250914/lenoblast-2041818127.html

Семье погибшего в Ленинградской области машиниста тепловоза окажут помощь

2025-09-14T12:47:00+03:00

происшествия

ленинградская область

александр дрозденко

октябрьская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041799197_0:242:967:786_1920x0_80_0_0_c8a2b34338e39c2dd103c878c0397f33.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Семье погибшего машиниста тепловоза в Ленинградской области будет оказана необходимая помощь, сообщает Октябрьская железная дрога (ОЖД). Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой. "В результате происшествия на станции Семрино Октябрьской железной дороги погиб машинист локомотива. Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего и окажет всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.

https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041795592.html

ленинградская область

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

