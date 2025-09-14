https://ria.ru/20250914/lenoblast-2041818127.html
Семье погибшего в Ленинградской области машиниста тепловоза окажут помощь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Семье погибшего машиниста тепловоза в Ленинградской области будет оказана необходимая помощь, сообщает Октябрьская железная дрога (ОЖД). Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой. "В результате происшествия на станции Семрино Октябрьской железной дороги погиб машинист локомотива. Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего и окажет всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб для координации ликвидации происшествия.
