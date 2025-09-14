https://ria.ru/20250914/kultura-2041881459.html

Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев

Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев - РИА Новости, 14.09.2025

Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев

Актер дубляжа, подаривший голос льву Аслану во франшизе "Хроники Нарнии" и ослику Иа-Иа в мультфильмах о Винни-Пухе киностудии "Дисней", заслуженный артист РФ... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Актер дубляжа, подаривший голос льву Аслану во франшизе "Хроники Нарнии" и ослику Иа-Иа в мультфильмах о Винни-Пухе киностудии "Дисней", заслуженный артист РФ Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет, сообщила актриса петербургского театра "Мастерская" Кристина Шаманиди-Бойцова. "Тринадцатого сентября 2025 года ушел из жизни Заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич", - написала она на своей странице ВКонтакте. Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А.А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы", озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, "Тайна Коко", а также героев в фильмах "Хроники Нарнии", "Пираты Карибского моря", "Мулан".

