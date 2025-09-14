https://ria.ru/20250914/kultura-2041881459.html
Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев
Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев - РИА Новости, 14.09.2025
Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев
Актер дубляжа, подаривший голос льву Аслану во франшизе "Хроники Нарнии" и ослику Иа-Иа в мультфильмах о Винни-Пухе киностудии "Дисней", заслуженный артист РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:09:00+03:00
2025-09-14T18:09:00+03:00
2025-09-14T18:19:00+03:00
культура
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041881274_0:0:1627:915_1920x0_80_0_0_31494423211529e4798cc16183a0c6df.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Актер дубляжа, подаривший голос льву Аслану во франшизе "Хроники Нарнии" и ослику Иа-Иа в мультфильмах о Винни-Пухе киностудии "Дисней", заслуженный артист РФ Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет, сообщила актриса петербургского театра "Мастерская" Кристина Шаманиди-Бойцова. "Тринадцатого сентября 2025 года ушел из жизни Заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич", - написала она на своей странице ВКонтакте. Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А.А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы", озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, "Тайна Коко", а также героев в фильмах "Хроники Нарнии", "Пираты Карибского моря", "Мулан".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041881106_0:149:1133:999_1920x0_80_0_0_d75958d0664dc45c21dd8425d4d08acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Культура, Россия, Происшествия
Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев
Актер Дмитрий Лагачев из сериала "Тайны следствия" умер в возрасте 56 лет
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Актер дубляжа, подаривший голос льву Аслану во франшизе "Хроники Нарнии" и ослику Иа-Иа в мультфильмах о Винни-Пухе киностудии "Дисней", заслуженный артист РФ Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет, сообщила актриса петербургского театра "Мастерская" Кристина Шаманиди-Бойцова.
"Тринадцатого сентября 2025 года ушел из жизни Заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич", - написала она на своей странице ВКонтакте
.
Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А.А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы", озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, "Тайна Коко", а также героев в фильмах "Хроники Нарнии", "Пираты Карибского моря", "Мулан".