Явка на выборах на Кубани составила 62,6 процента

14.09.2025

Явка на выборах на Кубани составила 62,6 процента

Явка на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 15.00 третьего дня голосования составила 62,6%, сообщила избирательная комиссия региона.

КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 15.00 третьего дня голосования составила 62,6%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 15.00 14 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 62,6%", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 июля 2025 года, в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей. На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду). На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65%. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человек.

краснодарский край

