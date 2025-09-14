Рейтинг@Mail.ru
На Кубани явка на выборах губернатора превысила 55 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/kuban-2041812080.html
На Кубани явка на выборах губернатора превысила 55 процентов
На Кубани явка на выборах губернатора превысила 55 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
На Кубани явка на выборах губернатора превысила 55 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 10.00 третьего дня голосования составила 55,2%, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:10:00+03:00
2025-09-14T12:10:00+03:00
политика
краснодарский край
вениамин кондратьев
единая россия
лдпр
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804532_0:153:3075:1883_1920x0_80_0_0_cc9e8d34e3c81e69ee251db869d0d5c0.jpg
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 10.00 третьего дня голосования составила 55,2%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 10.00 14 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 55,2%", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 июля 2025 года, в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей. На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду). На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65%. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человека.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041803939.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804532_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_06bef02f09702e43630c3bda7648b52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, краснодарский край, вениамин кондратьев, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
На Кубани явка на выборах губернатора превысила 55 процентов

Явка на выборах губернатора Краснодарского края к 10:00 составила 55,2 процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина голосует через терминалы электронного голосования
Мужчина голосует через терминалы электронного голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует через терминалы электронного голосования
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 10.00 третьего дня голосования составила 55,2%, сообщила избирательная комиссия региона.
«
"Сведения на 10.00 14 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 55,2%", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 июля 2025 года, в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей.
На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду).
На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65%. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человека.
Глава ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
ЦИК ожидал распространения фейков о выборах, заявила Памфилова
Вчера, 11:04
 
ПолитикаКраснодарский крайВениамин КондратьевЕдиная РоссияЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала