https://ria.ru/20250914/krasnogorsk-2041824444.html
В Красногорске потушили пожар на строящейся парковке
В Красногорске потушили пожар на строящейся парковке - РИА Новости, 14.09.2025
В Красногорске потушили пожар на строящейся парковке
Битум загорелся на строящейся парковке в подмосковном Красногорске, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:24:00+03:00
2025-09-14T13:24:00+03:00
2025-09-14T13:24:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Битум загорелся на строящейся парковке в подмосковном Красногорске, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ. Пожар произошел в районе Спасо-Тушинского бульвара в Красногорске. "Возгорание битума на парковке, в 12.34 ликвидация открытого горения на площади 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250914/novosibirsk-2041816873.html
красногорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красногорске потушили пожар на строящейся парковке
В Красногорске потушили возгорание битума на строящейся парковке