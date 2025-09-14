https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041888261.html
Костюк побеждает на выборах главы Еврейской автономной области
Костюк побеждает на выборах главы Еврейской автономной области - РИА Новости, 14.09.2025
Костюк побеждает на выборах главы Еврейской автономной области
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:58:00+03:00
2025-09-14T18:58:00+03:00
2025-09-14T19:00:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,4% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 7,33% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ) – 4,91%, четвертым Александр Крупский ("Коммунисты России") – 3.01%.
