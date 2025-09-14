Рейтинг@Mail.ru
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
15:29 14.09.2025 (обновлено: 15:34 14.09.2025)
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области - РИА Новости, 14.09.2025
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
единый день голосования — 2025
политика
еврейская автономная область
единая россия
цик рф
лдпр
россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,3% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 8,03% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ)– 5,69%, четвертым - Александр Крупский ("Коммунисты России") с 3,35% голосов.
единый день голосования — 2025, политика, еврейская автономная область, единая россия, цик рф, лдпр, россия
Единый день голосования — 2025, Политика, Еврейская автономная область, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Россия
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области

Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области с 80,91% голосов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Костюк
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Мария Костюк. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,3% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 8,03% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ)– 5,69%, четвертым - Александр Крупский ("Коммунисты России") с 3,35% голосов.
Единый день голосования — 2025ПолитикаЕврейская автономная областьЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРРоссия
 
 
