https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041848875.html
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области - РИА Новости, 14.09.2025
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:29:00+03:00
2025-09-14T15:29:00+03:00
2025-09-14T15:34:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
еврейская автономная область
единая россия
цик рф
лдпр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982024826_0:81:2840:1679_1920x0_80_0_0_143338395eec21b20af77c4f5a2ce531.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,3% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 8,03% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ)– 5,69%, четвертым - Александр Крупский ("Коммунисты России") с 3,35% голосов.
https://ria.ru/20250914/kobzev-2041849394.html
еврейская автономная область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982024826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dda1bfaf6210fed6267b5eb2ce28593.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2025, политика, еврейская автономная область, единая россия, цик рф, лдпр, россия
Единый день голосования — 2025, Политика, Еврейская автономная область, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Россия
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области
Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области с 80,91% голосов