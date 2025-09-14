https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041848875.html

Костюк лидирует на выборах главы Еврейской автономной области

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,91% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,3% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 8,03% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ)– 5,69%, четвертым - Александр Крупский ("Коммунисты России") с 3,35% голосов.

