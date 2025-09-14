Рейтинг@Mail.ru
Польша не готова к консультациям по инциденту с БПЛА, сообщил Ульянов
01:05 14.09.2025 (обновлено: 01:16 14.09.2025)
Польша не готова к консультациям по инциденту с БПЛА, сообщил Ульянов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство обороны Польши "не готово" получить консультации от Минобороны России по инциденту с беспилотниками, это похоже на провокацию властей, заявил в своем Telegram-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Как отметил дипломат, несмотря на отсутствие подробностей происшествия , "выводы уже сделаны" о том, что Россия якобы "хочет дестабилизировать ситуацию в Польше". "Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками?.. Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять", — написал Ульянов. Инцидент с БПЛА в ПольшеПольский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.* Признан в России террористом и экстремистом
© AP Photo / STRСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
© AP Photo / STR
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство обороны Польши "не готово" получить консультации от Минобороны России по инциденту с беспилотниками, это похоже на провокацию властей, заявил в своем Telegram-канале российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как отметил дипломат, несмотря на отсутствие подробностей происшествия , "выводы уже сделаны" о том, что Россия якобы "хочет дестабилизировать ситуацию в Польше".
"Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками?.. Министерство обороны России предложило консультации, министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять", — написал Ульянов.

Инцидент с БПЛА в Польше

Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
* Признан в России террористом и экстремистом
Заголовок открываемого материала