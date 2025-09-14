Рейтинг@Mail.ru
Разведчица и последняя любовь Эйнштейна: судьба Маргариты Коненковой - РИА Новости, 14.09.2025
09:32 14.09.2025
Разведчица и последняя любовь Эйнштейна: судьба Маргариты Коненковой
Разведчица и последняя любовь Эйнштейна: судьба Маргариты Коненковой
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Маргарита Коненкова стала любовницей гения физики. У этой женщины была удивительная жизнь. А спустя десятки лет мир узнал, кем она была на самом деле, — и испытал шок.Общалась с Сергеем Рахманиновым и Александром БлокомМаргарита Ивановна Воронцова родилась в 1894 году в дворянской обедневшей семье из провинциального городка Сарапул. В 1915-м поехала учиться в Москву и успешно поступила на Высшие женские курсы В. А. Полторацкой. Ее современников поражало, насколько быстро юная красавица смогла влиться в светское столичное общество.Все свободное время студентка проводила в доме легендарного оперного певца Федора Шаляпина. За это время у нее получилось подружиться с такими людьми, как Сергей Рахманинов и Александр Блок.Уже в 1916-м Воронцова должна была выйти замуж за молодого скульптора Петра Бромирского. Однако у судьбы были совсем другие планы.Тайная миссияФото красавицы-невесты Петр опрометчиво показал своему товарищу, Сергею Коненкову, который захотел познакомиться с девушкой лично.Все произошло в лучших традициях бульварных романов: знакомство с другом жениха заставило Маргариту расторгнуть помолвку. Следующие шесть лет они жили вместе, так и не заключив брак. Против этого были родители Маргариты: их смущала разница в возрасте. Коненков был старше на 22 года.Но в 1922-м они официально поженились.Спустя год началась их тайная миссия в Америку. В то время никто и подумать не мог, что выставка русского и советского искусства в Нью-Йорке окажется лишь предлогом для того, чтобы тайные агенты Кремля поселились за границей.Супруги остались в США на 22 года.Бывший генерал советской разведки Павел Судоплатов называл Маргариту одним из лучших агентов, чьей задачей было найти контакты с учеными-ядерщиками. Насколько это соответствовало действительности, сказать сложно, так как личные дела Коненковых до сих пор засекречены.Известно только, что задачу влиться в американский бомонд она выполнила блестяще.Очаровала с первой встречиЛишь в 1998-м весь мир узнал, что Коненкова закрутила роман с самим Альбертом Эйнштейном: на аукцион в Нью-Йорке выставили их переписку.В середине 1930-х Сергей Коненков получил заказ от Принстонского университета на скульптуры работающих в нем профессоров. Благодаря этому Маргарита и познакомилась с ученым. Она очаровала великого физика с первой встречи.Хотя лично в разработке ядерного оружия Эйнштейн не участвовал, он познакомил Коненкову со своими друзьями: Робертом Оппенгеймером и другими учеными-ядерщиками, от которых она могла получать важную информацию.Эйнштейн испытывал к Маргарите действительно сильные чувства, о чем говорят такие строки из его письма: "Приезжай ко мне в Принстон, тебя ожидают покой и отдых. Мы будем читать Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза, полные нежности, и я увижу в них отблеск Бога".Ему даже удалось достать через друзей-врачей фальшивые справки о серьезной болезни Маргариты с рекомендациями полечиться на курорте Саранак Лейк, где ученый любил бывать сам.Вероятно, он все зналИх бурный роман продолжался до сентября 1945-го, пока Коненковы не вернулись в СССР. Позже стало известно: на возвращении настояли кураторы.Однако переписка Эйнштейна со своей возлюбленной продолжилась еще какое-то время.В одном из посланий в Россию он написал: "Так тяжело задание, которое несет с собой большие перемены для тебя, но я верю, что все закончится благополучно. &lt;...&gt; Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь и чтобы вы оба успешно перенесли долгое путешествие. &lt;...&gt; Напиши мне скорее, если, конечно, у тебя есть время. Целую. Твой А. Эйнштейн".Возможно, говоря о задании, физик имел в виду связь Маргариты со спецслужбами. Однако доподлинно неизвестно: с личного дела Коненковой еще не снят гриф секретности.
© Getty Images / Rimonda MiaraМаргарита Коненкова и Альберт Эйнштейн
Маргарита Коненкова и Альберт Эйнштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Getty Images / Rimonda Miara
Маргарита Коненкова и Альберт Эйнштейн
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Маргарита Коненкова стала любовницей гения физики. У этой женщины была удивительная жизнь. А спустя десятки лет мир узнал, кем она была на самом деле, — и испытал шок.

Общалась с Сергеем Рахманиновым и Александром Блоком

Маргарита Ивановна Воронцова родилась в 1894 году в дворянской обедневшей семье из провинциального городка Сарапул. В 1915-м поехала учиться в Москву и успешно поступила на Высшие женские курсы В. А. Полторацкой. Ее современников поражало, насколько быстро юная красавица смогла влиться в светское столичное общество.
Все свободное время студентка проводила в доме легендарного оперного певца Федора Шаляпина. За это время у нее получилось подружиться с такими людьми, как Сергей Рахманинов и Александр Блок.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский поэт Александр Блок
Русский поэт Александр Блок - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Русский поэт Александр Блок
Уже в 1916-м Воронцова должна была выйти замуж за молодого скульптора Петра Бромирского. Однако у судьбы были совсем другие планы.

Тайная миссия

Фото красавицы-невесты Петр опрометчиво показал своему товарищу, Сергею Коненкову, который захотел познакомиться с девушкой лично.
Все произошло в лучших традициях бульварных романов: знакомство с другом жениха заставило Маргариту расторгнуть помолвку. Следующие шесть лет они жили вместе, так и не заключив брак. Против этого были родители Маргариты: их смущала разница в возрасте. Коненков был старше на 22 года.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСкульптор Сергей Тимофеевич Коненков
Скульптор Сергей Тимофеевич Конёнков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Скульптор Сергей Тимофеевич Коненков
Но в 1922-м они официально поженились.
Спустя год началась их тайная миссия в Америку. В то время никто и подумать не мог, что выставка русского и советского искусства в Нью-Йорке окажется лишь предлогом для того, чтобы тайные агенты Кремля поселились за границей.
Супруги остались в США на 22 года.
Бывший генерал советской разведки Павел Судоплатов называл Маргариту одним из лучших агентов, чьей задачей было найти контакты с учеными-ядерщиками. Насколько это соответствовало действительности, сказать сложно, так как личные дела Коненковых до сих пор засекречены.
Известно только, что задачу влиться в американский бомонд она выполнила блестяще.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПамятник Павлу Судоплатову в Донецке
Памятник Павлу Судоплатову в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Памятник Павлу Судоплатову в Донецке

Очаровала с первой встречи

Лишь в 1998-м весь мир узнал, что Коненкова закрутила роман с самим Альбертом Эйнштейном: на аукцион в Нью-Йорке выставили их переписку.
В середине 1930-х Сергей Коненков получил заказ от Принстонского университета на скульптуры работающих в нем профессоров. Благодаря этому Маргарита и познакомилась с ученым. Она очаровала великого физика с первой встречи.
Хотя лично в разработке ядерного оружия Эйнштейн не участвовал, он познакомил Коненкову со своими друзьями: Робертом Оппенгеймером и другими учеными-ядерщиками, от которых она могла получать важную информацию.
© Getty Images / BettmannРоберт Оппенгеймер
Роберт Оппенгеймер - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Bettmann
Роберт Оппенгеймер
Эйнштейн испытывал к Маргарите действительно сильные чувства, о чем говорят такие строки из его письма: "Приезжай ко мне в Принстон, тебя ожидают покой и отдых. Мы будем читать Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза, полные нежности, и я увижу в них отблеск Бога".
Ему даже удалось достать через друзей-врачей фальшивые справки о серьезной болезни Маргариты с рекомендациями полечиться на курорте Саранак Лейк, где ученый любил бывать сам.
© Getty Images / Rimonda MiaraАльберт Эйнштейн на курорте Саранак Лейк
Альберт Эйнштейн на курорте Саранак-Лейк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Rimonda Miara
Альберт Эйнштейн на курорте Саранак Лейк

Вероятно, он все знал

Их бурный роман продолжался до сентября 1945-го, пока Коненковы не вернулись в СССР. Позже стало известно: на возвращении настояли кураторы.
Однако переписка Эйнштейна со своей возлюбленной продолжилась еще какое-то время.
© Getty Images / Rimonda MiaraМаргарита Коненкова
Маргарита Коненкова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Rimonda Miara
Маргарита Коненкова
В одном из посланий в Россию он написал: "Так тяжело задание, которое несет с собой большие перемены для тебя, но я верю, что все закончится благополучно. <...> Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь и чтобы вы оба успешно перенесли долгое путешествие. <...> Напиши мне скорее, если, конечно, у тебя есть время. Целую. Твой А. Эйнштейн".
Возможно, говоря о задании, физик имел в виду связь Маргариты со спецслужбами. Однако доподлинно неизвестно: с личного дела Коненковой еще не снят гриф секретности.
© Getty Images / Rimonda MiaraМаргарита Коненкова и Альберт Эйнштейн
Маргарита Коненкова и Альберт Эйнштейн - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Rimonda Miara
Маргарита Коненкова и Альберт Эйнштейн
 
 
 
