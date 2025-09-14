https://ria.ru/20250914/konenkova-2041491688.html

Разведчица и последняя любовь Эйнштейна: судьба Маргариты Коненковой

Разведчица и последняя любовь Эйнштейна: судьба Маргариты Коненковой - РИА Новости, 14.09.2025

Разведчица и последняя любовь Эйнштейна: судьба Маргариты Коненковой

Маргарита Коненкова стала любовницей гения физики. У этой женщины была удивительная жизнь. А спустя десятки лет мир узнал, кем она была на самом деле, — и... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T09:32:00+03:00

2025-09-14T09:32:00+03:00

2025-09-14T09:32:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041540155_0:146:2620:1619_1920x0_80_0_0_7ebc85ab6cd6c79bbae1e04068d9deed.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Маргарита Коненкова стала любовницей гения физики. У этой женщины была удивительная жизнь. А спустя десятки лет мир узнал, кем она была на самом деле, — и испытал шок.Общалась с Сергеем Рахманиновым и Александром БлокомМаргарита Ивановна Воронцова родилась в 1894 году в дворянской обедневшей семье из провинциального городка Сарапул. В 1915-м поехала учиться в Москву и успешно поступила на Высшие женские курсы В. А. Полторацкой. Ее современников поражало, насколько быстро юная красавица смогла влиться в светское столичное общество.Все свободное время студентка проводила в доме легендарного оперного певца Федора Шаляпина. За это время у нее получилось подружиться с такими людьми, как Сергей Рахманинов и Александр Блок.Уже в 1916-м Воронцова должна была выйти замуж за молодого скульптора Петра Бромирского. Однако у судьбы были совсем другие планы.Тайная миссияФото красавицы-невесты Петр опрометчиво показал своему товарищу, Сергею Коненкову, который захотел познакомиться с девушкой лично.Все произошло в лучших традициях бульварных романов: знакомство с другом жениха заставило Маргариту расторгнуть помолвку. Следующие шесть лет они жили вместе, так и не заключив брак. Против этого были родители Маргариты: их смущала разница в возрасте. Коненков был старше на 22 года.Но в 1922-м они официально поженились.Спустя год началась их тайная миссия в Америку. В то время никто и подумать не мог, что выставка русского и советского искусства в Нью-Йорке окажется лишь предлогом для того, чтобы тайные агенты Кремля поселились за границей.Супруги остались в США на 22 года.Бывший генерал советской разведки Павел Судоплатов называл Маргариту одним из лучших агентов, чьей задачей было найти контакты с учеными-ядерщиками. Насколько это соответствовало действительности, сказать сложно, так как личные дела Коненковых до сих пор засекречены.Известно только, что задачу влиться в американский бомонд она выполнила блестяще.Очаровала с первой встречиЛишь в 1998-м весь мир узнал, что Коненкова закрутила роман с самим Альбертом Эйнштейном: на аукцион в Нью-Йорке выставили их переписку.В середине 1930-х Сергей Коненков получил заказ от Принстонского университета на скульптуры работающих в нем профессоров. Благодаря этому Маргарита и познакомилась с ученым. Она очаровала великого физика с первой встречи.Хотя лично в разработке ядерного оружия Эйнштейн не участвовал, он познакомил Коненкову со своими друзьями: Робертом Оппенгеймером и другими учеными-ядерщиками, от которых она могла получать важную информацию.Эйнштейн испытывал к Маргарите действительно сильные чувства, о чем говорят такие строки из его письма: "Приезжай ко мне в Принстон, тебя ожидают покой и отдых. Мы будем читать Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза, полные нежности, и я увижу в них отблеск Бога".Ему даже удалось достать через друзей-врачей фальшивые справки о серьезной болезни Маргариты с рекомендациями полечиться на курорте Саранак Лейк, где ученый любил бывать сам.Вероятно, он все зналИх бурный роман продолжался до сентября 1945-го, пока Коненковы не вернулись в СССР. Позже стало известно: на возвращении настояли кураторы.Однако переписка Эйнштейна со своей возлюбленной продолжилась еще какое-то время.В одном из посланий в Россию он написал: "Так тяжело задание, которое несет с собой большие перемены для тебя, но я верю, что все закончится благополучно. <...> Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь и чтобы вы оба успешно перенесли долгое путешествие. <...> Напиши мне скорее, если, конечно, у тебя есть время. Целую. Твой А. Эйнштейн".Возможно, говоря о задании, физик имел в виду связь Маргариты со спецслужбами. Однако доподлинно неизвестно: с личного дела Коненковой еще не снят гриф секретности.

2025

