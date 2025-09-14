https://ria.ru/20250914/komi-2041899389.html
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми - РИА Новости, 14.09.2025
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 94,21% голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 94,21% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,5% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") – 2,85% голосов, третьим идет Сергей Каргинов (ЛДПР) – 1,24%, четвертым – Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 0,84%, на пятой позиции оказалась Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 0,35% голосов.
Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми
Гольдштейн лидирует на выборах главы республики Коми с 94,21% голосов