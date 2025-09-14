Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии пройдут Дни культуры России - РИА Новости, 14.09.2025
14:33 14.09.2025
В Киргизии пройдут Дни культуры России
В Киргизии пройдут Дни культуры России - РИА Новости, 14.09.2025
В Киргизии пройдут Дни культуры России
Дни культуры России пройдут в Киргизии в октябре 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры, информации и молодежной политики... РИА Новости, 14.09.2025
БИШКЕК, 14 сен – РИА Новости. Дни культуры России пройдут в Киргизии в октябре 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры, информации и молодежной политики республики. Согласно сообщению, в рамках XI Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы киргизского министерства культуры Мирбека Мамбеталиева с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества, включая развитие совместных проектов в сфере искусства, образования, музейного и библиотечного дела, сохранение нематериального культурного наследия и поддержку молодежных инициатив. "Была отмечена успешность Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации, прошедших в октябре 2024 года, и подчеркнута важность подготовки к предстоящим Дням культуры Российской Федерации в Кыргызстане, которые пройдут в конце октября 2025 года. Эти мероприятия являются важным шагом в укреплении культурного диалога между двумя странами", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что Мамбеталиев предложил рассмотреть возможность установки памятника писателю Чингизу Айтматову в Санкт-Петербурге к 100-летнему юбилею со дня его рождения в 2028 году. "Кроме того, стороны обсудили поддержку инициатив в сфере театра и кинематографии, а также участие творческих коллективов из Кыргызстана в международных проектах, таких как "Интервидение-2025". По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать активное сотрудничество и придать новый импульс гуманитарным связям", - подытожили в ведомстве.
В Киргизии пройдут Дни культуры России

В Киргизии в октябре 2025 года пройдут Дни культуры России

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 14 сен – РИА Новости. Дни культуры России пройдут в Киргизии в октябре 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры, информации и молодежной политики республики.
Согласно сообщению, в рамках XI Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы киргизского министерства культуры Мирбека Мамбеталиева с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества, включая развитие совместных проектов в сфере искусства, образования, музейного и библиотечного дела, сохранение нематериального культурного наследия и поддержку молодежных инициатив.
"Была отмечена успешность Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации, прошедших в октябре 2024 года, и подчеркнута важность подготовки к предстоящим Дням культуры Российской Федерации в Кыргызстане, которые пройдут в конце октября 2025 года. Эти мероприятия являются важным шагом в укреплении культурного диалога между двумя странами", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что Мамбеталиев предложил рассмотреть возможность установки памятника писателю Чингизу Айтматову в Санкт-Петербурге к 100-летнему юбилею со дня его рождения в 2028 году.
"Кроме того, стороны обсудили поддержку инициатив в сфере театра и кинематографии, а также участие творческих коллективов из Кыргызстана в международных проектах, таких как "Интервидение-2025". По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать активное сотрудничество и придать новый импульс гуманитарным связям", - подытожили в ведомстве.
