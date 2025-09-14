Кинолог рассказал об особенностях памяти у собак

https://ria.ru/20250914/kinolog-2041766601.html

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Память собак устроена совершенно не так, как у человека, определенные события они запоминают редко, но обладают развитой ассоциативной памятью, поэтому помнят, как хорошо или плохо им было с тем или иным человеком, даже после долгого расставания с ним, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Память собак - вопрос еще не до конца изученный в науке. Однако есть все основания полагать, что она у питомцев серьезно отличается от нашей. В отличие от людей, животные не умеют запоминать мельчайшие подробности из прошлого: так называемая эпизодическая память у них развита хуже. В основном они выстраивают цепочки памяти благодаря ассоциациям", - сказал агентству Голубев. По словам эксперта, собаки обладают очень кратковременной памятью и, по данным некоторых исследований, помнят свои поступки только в течение нескольких минут. Именно поэтому их бесполезно ругать за проступки, совершенные за то время, пока хозяина не было дома, объяснил Голубев. Питомец просто не вспомнит, почему испортил тот или иной предмет, и не поймет, за что его отчитывают, уточнил кинолог. Это вызовет лишь лишний стресс и подорвет доверие к человеку, отметил Голубев. Долгосрочная память у собак состоит из ассоциативной и эпизодической, акцентировал внимание президент Российской кинологической федерации. Последняя развита хуже, раньше ученые полагали, что ее, возможно, у собак вовсе нет, подчеркнул Голубев. Однако питомцы все же способны запоминать отрицательные или положительные эпизоды из прошлого, добавил эксперт. По данным Голубева, куда лучше устроена у них ассоциативная память, лучше они умеют и устанавливать связь между двумя событиями. Кинолог указал, что именно эта особенность и применяется в дрессировке: питомец знает, что за выполнением команды последует угощение, также собака легко запомнит, что, когда хозяин берет в руки поводок, это значит, что пора гулять. По информации Голубева, собаки умеют выделять для себя основное и второстепенное, и хозяин для них - "чуть ли не центр" вселенной. Именно с ним питомец проводит большую часть жизни и вырабатывает самые разные ассоциации, заявил президент РКФ. "Как положительные, так и негативные, к сожалению. Если собаке с человеком хорошо, она будет ассоциировать его с лучшими событиями и помнить именно это даже спустя годы, но и, если животное подвергалось насилию, оно может даже через время вспомнить, как плохо ей было в семье, и избегать хозяина", - констатировал Голубев. По сведениям эксперта, обоняние, которое у собак развито намного лучше, чем у людей, помогает им выстраивать ассоциативные цепочки: питомец запоминает запах хозяина и окружающих его людей и может почувствовать их присутствие еще до того, как они зайдут в квартиру. Даже после долгой разлуки собака может уловить запах хозяина в толпе, поведал Голубев. Кинолог разъяснил, что некоторые собаки действительно могут тяжело переживать отсутствие хозяина, когда тот отправился, например, в отпуск. В отдельных случаях речь может идти даже о гиперпривязанности - форме нарушения социализации, когда животное слишком зависимо от человека, поделился Голубев. "В целом, собаки способны помнить хозяина очень долго, даже спустя годы. Возможно, некоторые детали сотрутся, но общий образ, ассоциации останутся, но если вдруг по каким-то причинам сложится так, что питомец попадет в другую семью, положительные ассоциативные связи способны со временем обеспечить ей комфортную жизнь в новой среде", - заключил президент Российской кинологической федерации.

