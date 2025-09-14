Рейтинг@Mail.ru
В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека
16:36 14.09.2025
В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека
в мире
азербайджан
нагорный карабах
БАКУ, 14 сен - РИА Новости. Один полицейский и один местный житель ранены в результате вооруженного инцидента в городе Ханкенди в Карабахе, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. "Житель Ханкенди армянского происхождения Карен Альбертович Аванесян, 1967 года рождения, выехал с места жительства в лесной массив недалеко от города, забрал спрятанный там заранее автомат "Калашников" и четыре магазина с патронами к нему, а также пять гранат и направился к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Аванесян бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Полиции удалось задержать его. В результате инцидента был ранен один полицейский и сам Аванесян", - говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-следственные мероприятия.
в мире, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Ханкенди (Степанакерт)
Вид на город Ханкенди (Степанакерт). Архивное фото
БАКУ, 14 сен - РИА Новости. Один полицейский и один местный житель ранены в результате вооруженного инцидента в городе Ханкенди в Карабахе, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
"Житель Ханкенди армянского происхождения Карен Альбертович Аванесян, 1967 года рождения, выехал с места жительства в лесной массив недалеко от города, забрал спрятанный там заранее автомат "Калашников" и четыре магазина с патронами к нему, а также пять гранат и направился к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Аванесян бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Полиции удалось задержать его. В результате инцидента был ранен один полицейский и сам Аванесян", - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-следственные мероприятия.
