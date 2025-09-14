https://ria.ru/20250914/karabah-2041862543.html

В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека

В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека - РИА Новости, 14.09.2025

В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека

Один полицейский и один местный житель ранены в результате вооруженного инцидента в городе Ханкенди в Карабахе, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:36:00+03:00

2025-09-14T16:36:00+03:00

2025-09-14T16:36:00+03:00

в мире

азербайджан

нагорный карабах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910845795_422:206:2649:1459_1920x0_80_0_0_c2924067d72f26ce3321c88a6d62bee6.jpg

БАКУ, 14 сен - РИА Новости. Один полицейский и один местный житель ранены в результате вооруженного инцидента в городе Ханкенди в Карабахе, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. "Житель Ханкенди армянского происхождения Карен Альбертович Аванесян, 1967 года рождения, выехал с места жительства в лесной массив недалеко от города, забрал спрятанный там заранее автомат "Калашников" и четыре магазина с патронами к нему, а также пять гранат и направился к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Аванесян бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Полиции удалось задержать его. В результате инцидента был ранен один полицейский и сам Аванесян", - говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-следственные мероприятия.

https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027255416.html

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, нагорный карабах