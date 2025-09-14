https://ria.ru/20250914/karabah-2041862543.html
В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека
В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека - РИА Новости, 14.09.2025
В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека
Один полицейский и один местный житель ранены в результате вооруженного инцидента в городе Ханкенди в Карабахе, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:36:00+03:00
2025-09-14T16:36:00+03:00
2025-09-14T16:36:00+03:00
в мире
азербайджан
нагорный карабах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910845795_422:206:2649:1459_1920x0_80_0_0_c2924067d72f26ce3321c88a6d62bee6.jpg
БАКУ, 14 сен - РИА Новости. Один полицейский и один местный житель ранены в результате вооруженного инцидента в городе Ханкенди в Карабахе, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. "Житель Ханкенди армянского происхождения Карен Альбертович Аванесян, 1967 года рождения, выехал с места жительства в лесной массив недалеко от города, забрал спрятанный там заранее автомат "Калашников" и четыре магазина с патронами к нему, а также пять гранат и направился к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Аванесян бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Полиции удалось задержать его. В результате инцидента был ранен один полицейский и сам Аванесян", - говорится в сообщении. По факту возбуждено уголовное дело и проводятся оперативно-следственные мероприятия.
https://ria.ru/20250704/azerbaydzhan-2027255416.html
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910845795_538:0:2514:1482_1920x0_80_0_0_50d2d9da4ef45975b0c28e834a712e8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах
В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадали два человека
В Карабахе в результате вооруженного инцидента пострадал полицейский