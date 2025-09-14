"Там невозможно выжить": находка у берегов Камчатки поразила ученых
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой — бухтой Тихого океана у юго-восточного побережья полуострова Камчатка
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Международная группа ученых нашла у берегов Камчатки микроорганизмы, которые живут вопреки законам природы. Они находятся на глубине почти десять километров — в кромешной тьме и под давлением тысяч тонн воды. Подробности открытия — в материале РИА Новости.
Наименее исследованные зоны
На дне Мирового океана есть желоба, образованные смещением тектонических плит. Их называют хадальными зонами.
© Getty Images / CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARYСхема передвижения тектонических плит
Расположены они на глубине от шести до 11 километров. Поэтому проводить какие-либо исследования — технически очень сложная задача.
"Хадальные желоба — одни из наименее исследованных сред на Земле — предположительно, стали местом обитания сообществ, основанных на хемосинтезе, — пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Nature. — Но такие случаи документируются редко".
© Getty Images / Tao XuГлубоководное дно
Китайский "Борец" штурмует глубину
Однако благодаря новейшему китайскому пилотируемому аппарату "Фэньдоучжэ", что переводится с китайского как "борец", специалисты смогли изучить Курило-Камчатский желоб (9717 метров). Впадина входит в топ-5 самых глубоких.
Следует отметить, что "Фэньдоучжэ" в ноябре 2020-го установил национальный китайский рекорд, опустившись на дно Марианской впадины (10 909 метров). И вот летом 2024 года возле Камчатки состоялась новая экспедиция, во время которой ученые и совершили открытие.
Загадочный мир без солнечного света
В отличие от привычного нам мира, где жизнь зависит от солнца, открытый учеными подводный оазис существует за счет хемосинтеза — процесса, в ходе которого бактерии и археи получают энергию путем окисления неорганических химических соединений.
Теоретически это мир, который способен жить даже после того, как Солнце погаснет. До недавнего времени науке было трудно вообразить такое.
Исследователи зафиксировали фантастический глубоководный пейзаж, где дно желоба на протяжении километров было устлано сплошным ковром из тысяч трубчатых червей, среди которых копошились моллюски, полихеты и рачки-бокоплавы.
© Getty Images / LaSalle-PhotoБокоплав
"Иная жизнь"
Исследователей поразили масштабы обнаруженной экосистемы.
"Однажды аппарат прошел у дна два километра, а донные сообщества не заканчивались. Колоссальный масштаб полей в таких условиях. Затем мы собрали картину всех погружений экспедиции, и с юга на север протяженность района с метановыми выходами составила 2500 километров", — рассказал изданию Naked Science один из авторов исследования, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
© Public domainПогонофора
Пищевая цепочка обнаруженной экосистемы в корне отличается от той, что на поверхности. Со дна океана выделяется метан — этот газ окисляют бактерии, которые живут в тканях трубчатых червей-погонофор.
Бактерии, в свою очередь, производят сероводород, который становится пищей для беспозвоночных.
© Getty Images / jonathanfilskov-photographyСлой сероводорода на морском дне
Еще один ключ
Обнаруженная экосистема, которая существует там, где, казалось бы, жизни не должно быть, позволяет ученым предположить: а что если аналогичные процессы были вне планеты Земля?
"Если какие-то виды к этому приспособились, то, вероятно, их можно встретить на аналогичных глубинах в других желобах Мирового океана", — рассказывает Андрей Гебрук.
Открытие ученых указывает на крайне высокую адаптивность форм жизни. И, возможно, позволит раскрыть тайну ее происхождения.
© Getty Images / DrPixelПодводный мир
