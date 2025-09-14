https://ria.ru/20250914/kadyrov-2041776143.html

Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей

ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в интервью РИА Новости ряд своих жестких заявлений в отношении родственников преступников, заявил, что в республике принято, что родители должны знать, чем занимаются их дети, ответственные родственники это понимают, а с остальных будут требовать ответ за поступки детей. В апреле 2025 года житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Позже Кадыров заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения необходимо выдворить с территории республики. Отвечая на вопрос агентства, почему он придерживается такой жесткой позиции, Кадыров заявил, что в республике "созданы все условия для хорошей, спокойной и безопасной жизни". "Исповедовать ислам никто не запрещает. У нас каждый день открываются мечети, медресе. Нет никаких предпосылок для каких-либо радикальных проявлений. Кто с этим не согласен, является марионеткой западноевропейских спецслужб, либо же он продался терроризму, продал свой народ. Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь, где они находятся. Напоминая о наших обычаях, я еще раз заявляю: мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают. Остальные меня услышали", - объяснил глава Чечни агентству.

