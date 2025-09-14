Рейтинг@Mail.ru
Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей - РИА Новости, 14.09.2025
07:27 14.09.2025
Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей
Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей - РИА Новости, 14.09.2025
Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в интервью РИА Новости ряд своих жестких заявлений в отношении родственников преступников, заявил, что в республике... РИА Новости, 14.09.2025
рамзан кадыров
россия
безопасность
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в интервью РИА Новости ряд своих жестких заявлений в отношении родственников преступников, заявил, что в республике принято, что родители должны знать, чем занимаются их дети, ответственные родственники это понимают, а с остальных будут требовать ответ за поступки детей. В апреле 2025 года житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Позже Кадыров заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения необходимо выдворить с территории республики. Отвечая на вопрос агентства, почему он придерживается такой жесткой позиции, Кадыров заявил, что в республике "созданы все условия для хорошей, спокойной и безопасной жизни". "Исповедовать ислам никто не запрещает. У нас каждый день открываются мечети, медресе. Нет никаких предпосылок для каких-либо радикальных проявлений. Кто с этим не согласен, является марионеткой западноевропейских спецслужб, либо же он продался терроризму, продал свой народ. Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь, где они находятся. Напоминая о наших обычаях, я еще раз заявляю: мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают. Остальные меня услышали", - объяснил глава Чечни агентству.
рамзан кадыров, россия, безопасность
Рамзан Кадыров, Россия, Безопасность
Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей

Кадыров: родители должны отвечать за поступки детей

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в интервью РИА Новости ряд своих жестких заявлений в отношении родственников преступников, заявил, что в республике принято, что родители должны знать, чем занимаются их дети, ответственные родственники это понимают, а с остальных будут требовать ответ за поступки детей.
В апреле 2025 года житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Позже Кадыров заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения необходимо выдворить с территории республики.
Отвечая на вопрос агентства, почему он придерживается такой жесткой позиции, Кадыров заявил, что в республике "созданы все условия для хорошей, спокойной и безопасной жизни".
"Исповедовать ислам никто не запрещает. У нас каждый день открываются мечети, медресе. Нет никаких предпосылок для каких-либо радикальных проявлений. Кто с этим не согласен, является марионеткой западноевропейских спецслужб, либо же он продался терроризму, продал свой народ. Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь, где они находятся. Напоминая о наших обычаях, я еще раз заявляю: мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают. Остальные меня услышали", - объяснил глава Чечни агентству.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Кадыров рассказал о сокращении безработицы в Чечне
13 сентября, 04:19
 
Рамзан КадыровРоссияБезопасность
 
 
