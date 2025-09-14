Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах костромского губернатора превысила 35 процентов
15:26 14.09.2025
Явка на выборах костромского губернатора превысила 35 процентов
Явка на выборах костромского губернатора превысила 35 процентов
Явка на выборах губернатора Костромской области, по данным на 15.00 третьего дня голосования, составила 35,56%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 14.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области, по данным на 15.00 третьего дня голосования, составила 35,56%, сообщил облизбирком. "Проголосовали 176 549 человек, 35,56%", - сообщил облизбирком. Уточняется, что посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 91,10% зарегистрировавшихся избирателей. Уже к полудню стало ясно, что на этих выборах люди голосуют активнее, чем на прошлых губернаторских выборах в 2020 году – тогда явка составила 31,98%, голосование проводилось в один день. Зарегистрированные кандидаты на пост губернатора Костромской области: действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, россия, костромская область, республика коми, сергей ситников, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Костромская область, Республика Коми, Сергей Ситников, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах костромского губернатора превысила 35 процентов

Явка в третий день выборов костромского губернатора на 15:00 составила 35,56%

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области, по данным на 15.00 третьего дня голосования, составила 35,56%, сообщил облизбирком.
"Проголосовали 176 549 человек, 35,56%", - сообщил облизбирком.
Уточняется, что посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 91,10% зарегистрировавшихся избирателей.
Уже к полудню стало ясно, что на этих выборах люди голосуют активнее, чем на прошлых губернаторских выборах в 2020 году – тогда явка составила 31,98%, голосование проводилось в один день.
Зарегистрированные кандидаты на пост губернатора Костромской области: действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
ПолитикаРоссияКостромская областьРеспублика КомиСергей СитниковЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
